Вспомнить Все: Советские пищевые привычки

Вкуснее, чем в столовых разного рода, готовили дома. Но для того, чтобы это произошло, надо было выстоять километровые очереди, а брали все, что выбрасывали. Именно поэтому рацион был не всегда раздельный, вкусный и полезный.

Святая троица советской диетологии: первое, второе и компот. Но обычно такой набор ели не только на обед, но и на завтрак или даже на ужин.

О том, как советская власть относилась к природе и людям, читайте в предыдущем выпуске программы "Вспомнить Все".

Врач-диетолог, подтвердила, что привычка питаться три раза в день является правильной, однако важно не только количество приемов пищи, но и ее качество. Тогда советский пищевой комплекс встречался во всех столовых. И несмотря на то, что там царила антисанитария, все же дешево набить желудок можно было только в таких столовых и столовых.

В заводской или институтской столовой всегда подавали слипшиеся макароны, котлету, в которой почти не было мяса, и обязательно компот. Первым блюдом обязательно был суп,

– вспомнил писатель Максим Стриха.

Вкусным и наваристым он мог быть только дома. А в советской столовой это была просто кипяченая вода с небольшими кубиками картофеля и горсткой крупы.



Советский суп

Режиссер и сценарист Аркадий Непиталюк напомнил, что первые блюда в СССР никто не любил. Даже не все взрослые их могли есть, а дети вообще ненавидели супы и борщи. А вот с многообразием блюд проблем не было: перловая, гречневая, пшенная и манная. И не удивительно, ведь в советскую эпоху каша – это блюдо номер один.

На второе блюдо к гарниру готовили и что-то похожее на мясо или рыбу. Нечасто, это могли быть полуфабрикаты сомнительного качества, ведь с настоящим мясом в СССР было сложно.



Советский банкет

А чтобы разнообразить вкус, надо было закусить консервированным продуктом, или же какими-то овощами. Тогда повсюду ширились легенды о чрезвычайной пользе морской капусты. И это действительно так, если в меру, а не так, как в начале 90-х.

Ее было много. Но никто ее просто не покупал. Зато я пытался брать и есть, хоть и не очень любил. Но понимание, что в ней много витаминов заставляло меня это делать,

– сказал Максим Стриха.

А вот, что ели во все времена, так это хлеб. Без "толстых" ломтей традиционного "кирпичика" или батона не обходился ни один прием пищи. Однако его ели не только с первым, но и с блюдами, в которых и без того присутствовало тесто.



Самое распространенная блюдо в СССР – хлеб

Откуда пошла традиция кушать оливье и какие продукты были на вес золота, смотрите в программе.