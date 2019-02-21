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      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки

      Вспомнить все 172 Читати новину українською

      Вкуснее, чем в столовых разного рода, готовили дома. Но для того, чтобы это произошло, надо было выстоять километровые очереди, а брали все, что выбрасывали. Именно поэтому рацион был не всегда раздельный, вкусный и полезный.

      Святая троица советской диетологии: первое, второе и компот. Но обычно такой набор ели не только на обед, но и на завтрак или даже на ужин.

      О том, как советская власть относилась к природе и людям, читайте в предыдущем выпуске программы "Вспомнить Все".

      Врач-диетолог, подтвердила, что привычка питаться три раза в день является правильной, однако важно не только количество приемов пищи, но и ее качество. Тогда советский пищевой комплекс встречался во всех столовых. И несмотря на то, что там царила антисанитария, все же дешево набить желудок можно было только в таких столовых и столовых.

      В заводской или институтской столовой всегда подавали слипшиеся макароны, котлету, в которой почти не было мяса, и обязательно компот. Первым блюдом обязательно был суп,
      – вспомнил писатель Максим Стриха.

      Вкусным и наваристым он мог быть только дома. А в советской столовой это была просто кипяченая вода с небольшими кубиками картофеля и горсткой крупы.

      Першою стравою обов'язково був суп
      Советский суп

      Режиссер и сценарист Аркадий Непиталюк напомнил, что первые блюда в СССР никто не любил. Даже не все взрослые их могли есть, а дети вообще ненавидели супы и борщи. А вот с многообразием блюд проблем не было: перловая, гречневая, пшенная и манная. И не удивительно, ведь в советскую эпоху каша – это блюдо номер один.

      На второе блюдо к гарниру готовили и что-то похожее на мясо или рыбу. Нечасто, это могли быть полуфабрикаты сомнительного качества, ведь с настоящим мясом в СССР было сложно.

      Радянський банкет
      Советский банкет

      А чтобы разнообразить вкус, надо было закусить консервированным продуктом, или же какими-то овощами. Тогда повсюду ширились легенды о чрезвычайной пользе морской капусты. И это действительно так, если в меру, а не так, как в начале 90-х.

      Ее было много. Но никто ее просто не покупал. Зато я пытался брать и есть, хоть и не очень любил. Но понимание, что в ней много витаминов заставляло меня это делать,
      – сказал Максим Стриха.

      А вот, что ели во все времена, так это хлеб. Без "толстых" ломтей традиционного "кирпичика" или батона не обходился ни один прием пищи. Однако его ели не только с первым, но и с блюдами, в которых и без того присутствовало тесто.

      Найрозповсюдженіша страва в СРСР – хліб
      Самое распространенная блюдо в СССР – хлеб

      Откуда пошла традиция кушать оливье и какие продукты были на вес золота, смотрите в программе.

      blog_ava
      Главарь пророссийских боевиков говорит, что готов разговаривать с Киевом
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      Теги: Новости Украины История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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