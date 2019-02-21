Згадати Все: Радянські харчові звички

Смачніше, ніж у їдальнях різного штибу, готували вдома. Але для того, щоб це сталося, треба було вистояти кілометрові черги, а брали все, що викидали. Саме тому раціон був не завжди роздільний, смачний та корисний.

Свята трійця радянської дієтології: перше, друге і компот. Але зазвичай такий набір споживали не лише на обід, а й на сніданок, чи навіть на вечерю.

Про те, як радянська влада ставилася до природи й людей – читайте у попередньому випуску програми "Згадати Все".

Лікар-дієтолог, підтвердила, що звичка харчуватися тричі в день є правильною, проте важлива не лише кількість прийомів їжі, але й її якість. Тоді радянський харчовий комплекс зустрічався у всіх їдальнях. І попри те, що там панувала антисанітарія, все ж дешево набити шлунок можна було лише у таких їдальнях та столових.

У заводській чи інститутській їдальні завжди подавали гливкі макарони, котлету, в якій майже не було м'яса, і обов'язково компот. Першою стравою обов'язково був суп,

– згадав письменник Максим Стріха.

Смачним і наваристим він міг бути лише вдома. А в радянській їдальні це була просто кип'ячена вода з невеличкими кубиками картоплі та жменькою крупи.



Радянський суп

Режисер та сценарист Аркадій Непиталюк нагадав, що перші страви у СРСР ніхто не любив. Навіть не всі дорослі їх могли їсти, а діти взагалі ненавиділи супи та борщі. А от з різноманіттям страв проблем не було: перлова, гречана, пшоняна та манна. І не дивно, адже в радянську епоху каша – це страва номер один.

На другу страву до гарніру готували й щось схоже на м'ясо чи рибу. Нечасто, це могли бути напівфабрикати сумнівної якості, адже зі справжнім м'ясом в СРСР було складно.



Радянський банкет

А щоб урізноманітнити смак треба було закусити консервованим продуктом, або ж якимись овочами. Тоді всюди ширилися легенди про надзвичайну користь морської капусти. І це справді так, якщо в міру, а не так, як на початку 90-их.

ЇЇ було багато. Але ніхто її просто не купував. Натомість я намагався брати та їсти, хоч і не дуже любив. Але розуміння, що в ній багато вітамінів змушували мене це робити,

– сказав Максим Стріха.

А от що їли в усі часи, так це хліб. Без "товстелезних" скибок традиційної "цеглинки" чи батона не обходився жоден прийом їжі. Проте його їли не лише з першим, але й зі стравами, в яких і без того було присутнє тісто.



Найрозповсюдженіша страва в СРСР – хліб

Звідки пішла традиція їсти олів'є та які продукти були на вагу золота – дивіться у програмі.