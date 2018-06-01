Вспомнить Все. Студенческая сессия

Живет студент весело от сессии до сессии. А когда в лексиконе все чаще звучат слова "зачет" и "экзамен" – на глаза накатываются слезы. "А просто надо было учиться в течение всего семестра, а не перед экзаменами". Это любимая фраза преподавателей. Но даже лучшие за конспекты брались в последнюю ночь.

Разгар сессии. Зачеты, экзамены это все. Прибегает в общежитие студент. Ну и все его спрашивают. Ну что сдал? Он говорит – сдал. Все: ну сколько? Он говорит – четыре. А чего только четыре? Ну, так пятая со слегка надколотым горлышком была.

Читайте также: Вспомнить Все. Первые детские коллекции

Про студенческую сессию или в шутку, или никак. Потому что несмотря на все ужасы и каторжное обучение по ночам, этот период студенческой жизни и в анекдотах рассказанный, и в песнях воспетый, и в фильмах снят. Живет студент весело от сессии до сессии. А когда в лексиконе все чаще звучат слова "зачет" и "экзамен" – на глаза накатываются слезы.

Эта ночь перед экзаменом – она самая длинная. Потому что ты сидишь читаешь-читаешь и понимаешь, что буквы начинают скакать, и ты не понимаешь, что читаешь,

– вспоминает ведущая 24 Канала Леся Вакулюк.

"А просто надо было учиться в течение всего семестра, а не перед сессией". Любимая фраза преподавателей. Но даже лучшие по конспектам брались в последнюю ночь. Сессия вредит здоровью – знает каждый студент. Нагрузка на глаза, бессонные ночи и литры допинга. В конце концов, даже самые стойкие сдавались и ложились спать с твердым обещанием самому себе дозубрить утром.

Эффекта от этого пожарного дообучения немного. Здесь хотя бы выученное вчера вспомнить. Для особой касты студентов, которые брезговали держать учебники в руках даже перед сессией, существовал беспроигрышный способ выучить материал. Называлось это – вызыванием шары.

Надо взять конспект и положить под подушку. И, вроде бы, это все, что есть в конспекте проникнет в твой мозг. Оно не действовало, абсолютно (смеется – 24 Канал),

– добавила Вакулюк.

Но, чтобы положить под подушку конспект, нужно его иметь. А значит, добросовестно вести его на лекциях, жадно записывая каждое слово преподавателя. Ну или более популярный вариант – где-то достать. Без конспекта к экзамену не допускали.

Читайте также: Вспомнить Все. Поход в поликлинику

Даже если уже все вызубрено, а конспекты переписаны или унаследованы, это еще совсем не залог успеха. Успешная сессия – это умение почувствовать настроение экзаменатора, угодить ему не только словом, но и делом. И не иметь за собой каких-либо серьезных грешков, которые преподаватель обязательного вытянет как скелет из шкафа. Проштрафиться в течение семестра значило неприятности на сессии. Проверено. Регулярные пропуски лекций преподавателями тоже воспринимались как личная обида.

Как студенты на каждого преподавателя составляли досье – смотрите в программе.