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Згадати Все. Студентська сесія
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Згадати Все. Студентська сесія

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Живе студент весело від сесії до сесії. А коли у лексиконі все частіше звучать слова "залік" та "іспит" – на очі накочуються сльози. "А просто треба було вчитися впродовж цілого семестру, а не перед екзаменами". Це улюблена фраза викладачів. Але навіть найсумлінніші за конспекти бралися в останню ніч.

Розпал сесії. Заліки, екзамени оце все. Прибігає в гуртожиток студент. Ну і всі його питають. Ну шо здав? Він каже – здав. Всі: ну скільки? Він каже – чотири. А чого тільки чотири? Ну бо п'ята з надщербленим горлечком була.

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Про студентську сесію або жартома, або ніяк. Бо попри всі жахи і каторжне навчання ночами, цей період студентського життя і в анекдотах розказаний, і в піснях оспіваний, і у фільмах знятий. Живе студент весело від сесії до сесії. А коли у лексиконі все частіше звучать слова залік та іспит – на очі накочуються сльози.

Ця ніч перед іспитом – вона найдовша. Бо ти сидиш читаєш-читаєш і розумієш, що букви починають скакати, і ти не розумієш, що читаєш,
– згадує ведуча 24 Каналу Леся Вакулюк.

А просто треба було вчитися впродовж цілого семестру, а не перед сесією. Улюблена фраза викладачів. Але навіть найсумлінніші за конспекти бралися в останню ніч. Сесія шкодить здоров'ю. Знає кожен студент. Навантаження на очі, недоспані ночі і літри допінгу. Зрештою, навіть найвитриваліші здавалися й лягали спати з твердою обіцянкою самому собі дозубрити зранку. 

Ефекту від цього пожежного довчання небагато. Тут хоча б вивчене вчора пригадати. Для особливої касти студентів, які гидували тримати підручники в руках навіть перед сесією, існував безпрограшний спосіб вивчити матеріал. Називалося це викликанням шари.

Треба взяти конспект і покласти під подушку. І, начебто, це все, що є в конспекті проникне в твій мозок. Воно не діяло, абсолютно (сміється – 24 Канал),
– додала Вакулюк.

Але, щоб покласти під подушку конспект, потрібно його мати. А значить сумлінно вести його на лекціях, спрагло занотовуючи кожне слово викладача. Ну або більш популярний варіант – десь дістати. Без конспекта до іспиту не допускали.

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Навтіь якщо вже все визубрено, а конспекти переписані чи успадковані це ще зовсім не запорука успіху. Успішна сесія це вміння відчути настрій екзаменатора, догодити йому не лише словом, а й ділом. І не мати за собою якихось серйозних грішків, які викладач обов'язкового витягне як скелета з шафи. Проштрафитись упродовж семестру значило неприємності на сесії. Перевірено. Регулярні пропуски лекцій викладачами теж сприймалися як особиста образа.

Як студенти на кожного викладача складали досьє – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Згадати все Історія студенти
Джерело: 24 Канал
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