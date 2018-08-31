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Вспомнить Все. Туризм по-советски

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Туризм – лучший отдых. Именно таким был один из самых популярных лозунгов тех времен. А как по-другому? За границу не уедешь, то хоть так: подкачался – и айда в путешествие с туристическим снаряжением. Оно же такое тяжеленное, просто таки неподъемное для неподготовленного путешественника. Поэтому любовь к туристическим походам лелеяли с самого детства.

За плечами рюкзак с металлической рамой "Ермак", на голове шапка-петушок с надписью "Спорт" и нередко с окладистой бородой – так выглядел типичный турист советского периода.

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Вырваться из дома и попробовать выживать в условиях дикой природы – этому учили еще со школьной скамьи.

Была игра – военно-спортивная. Называлась "Зорница", проводилась ежегодно. Там разные возрастные группы участвовали. И частью игры было научить людей жить в лесу, расставлять палатки. Фактически, это было скопировано из скаутов. Но, в принципе, это было интересно, и многие дети хотели принимать в этом участие,
– рассказал историк Георгий Касьянов.

Раз в год каждая школа обязана была выставить команду и на туристические соревнования. И попробуй только не завяжи морской узел. Но ориентированию в лесу уделяли больше всего внимания. Ну кто же из нас не помнит как определить север?

"Мох на стволах деревьев – север. Голая кора – юг. И солнце никогда не подводит, да и звезды", – вспоминает спортивный журналист Валентин Щербачев.

У нынешнего поколения эти девайсы называются одним словом – GPS-навигатор. А тогда приходилось дорогу искать даже ... языком.

Карта – это первый ориентир. А потом следует не стесняться в местных спросить. Ты не знаешь – не делай из себя знатока,
–  добавил Щербачев.

В какие края могло занести тогдашнего туриста – смотрите в программе.

Теги: отдых Вспомнить все
Источник: 24 канал
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