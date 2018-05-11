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Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
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Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей

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Первые советские вытрезвители были похожи скорее на санатории. Горе-пациент проводил ночь под наблюдением медиков, а утром ему отдавали конфискованный алкоголь и отправляли домой. Но со временем вытрезвители из медицинских учреждений превратились фактически в карательные.

Рабочие заводов так бурно радовались завершению каждого рабочего дня, что зимой, бывало, просто замерзали, не добравшись до дома. А работать кто будет?

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Парадокс, но именно в советском кино давали подробную инструкцию, как напиваться по поводу и без него. А наутро в голове бедняги, что попал в отрезвитель, крутились уже совсем другие кадры.

О вытрезвителе я узнал раньше, чем начал пить. Ведь в Советском Союзе пили все. И слово "вытрезвитель" было страшилкой, вроде тюрьмы,
– вспоминает писатель Андрей Кокотюха.

В лексиконе работников вытрезвителей было специальное слово – подобрать. То есть пьяниц на улицах не арестовывали, не задерживали, а именно подбирали.

Само слово вытрезвитель, как бы намекает на какие-то специальные процедуры, которые получит опрометчивый пьяница на пути к трезвому и здоровому утру. И те, кто имел возможность трезветь в вытрезвителе, ничего такого не припомнят. После установления личности и оформления документов пьяницу могли постричь налысо и обязательно отправить в душ.

Работники раздевали тебя до трусов и накрывали мокрым одеялом или простыней. Ты так спал до утра, и считалось, что ты отрезвеешь,
– добавил Кокотюха.

Кого в вытрезвители не принимали – смотрите в программе.

Теги: Алкоголь СССР Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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