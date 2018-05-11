Згадати Все. Жахіття радянських витверезників

Перші радянські витверезники були схожі радше на санаторії. Горе-пацієнт проводив ніч під наглядом медиків, а на ранок йому віддавали конфіскований алкоголь і відправляли додому. Але з часом витверезники з медичних установ перетворились фактично на каральні.

Робітники заводів так бурхливо раділи завершенню кожного робочого дня, що взимку, бувало, просто замерзали, не діставшись дому. А працювати хто буде?

Читайте також: Згадати Все. Життя у дворі багатоповерхівки

Парадокс, але саме в радянському кіно давали детальну інструкцію, як напиватися з приводу і без нього. А на ранок у голові бідолахи, що потрапив у витверезник, крутилися вже зовсім інші кадри.

Про витверезник я дізнався раніше, ніж почав пити. Адже в Радянському Союзі пили усі. І слово "витверезник" було страшилкою, щось на зразок тюрми,

– пригадує письменник Андрій Кокотюха.

У лексиконі працівників витверезників було спеціальне слово – підібрати. Тобто пияків на вулицях не арештовували, не затримували, а саме підбирали.

Саме слово витверезник, мов натякає на якісь спеціальні процедури, які отримає необачний п'яничка на шляху до тверезого і здорового ранку. Та ті, хто мав нагоду тверезіти у витверезнику, нічого такого не пригадують. Після встановлення особи і оформлення документів п'яничку могли постригти налисо і обов'язково відправити в душ.

Працівники роздягали тебе до трусів і накривали мокрою ковдрою чи простирадлом. Ти так спав до ранку, і вважалось, що ти витверезишся,

– додав Кокотюха.

Кого у витверезники не приймали – дивіться у програмі.