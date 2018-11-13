Вспомнить Все. В бой идут только "старики"

С выхода фильма прошло 45 лет, а он до сих пор остается актуальным. В 2018 году Леониду Быкову исполнилось бы 90, а те, кто его знал, до сих пор с теплотой отзываются о нем и о деятельности этого украинского актера и режиссера. Почему фильм называют культовым? Чем же он отличается от других фильмов подобного типа?

За Леонидом Быковым в ряд шло несколько поколений зрителей. А фильм "В бой идут одни старики" стал любимым для миллионов тогдашних зрителей.

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Его культовость – в необычности. Если большинство советских фильмов про Вторую мировую войну пропитаны пропагандой и напичканы надуманными мифами, то этот претендовал на звание такого, который основан на реальных событиях.

Большинство историй, используемых в фильме, они были переданы Леонидом Быковым. Те истории ему рассказывали боевые летчики, эти персонажи действительно существовали, в частности "Ромео ВСТ" и "Конек",

– сказал журналист Влад Сидоренко.

И все эти персонажи раскрываются на протяжении самой картины. Фильм не потерял своей актуальности с течением времени.

Фильм актуален хотя бы потому, что он говорит о силе человеческой солидарности, силе человеческой любви и дружбы,

– отметил киновед Сергей Тримбач.

Кто-то считает, что это не украинский, а советский фильм. Но это ошибочное утверждение, потому что, во-первых Быков русскоязычный, но родом с Донбасса, и говорит отдельные фразы на украинском. Также есть и украинские песни. В частности, популярная "Смуглянка" написана в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа.



Кадр из фильма

Все события фильма действительно основаны на реальных событиях, хоть и происходили с разными людьми и в разное время. А во-вторых, в нем Леонид Быков отдал "дань" своим детским мечтам. Известно, что он мечтал стать летчиком, однако, не суждено.

Мечта была большая – стать летчиком – не стал, потом стал актером, потом режиссером стал. Хотя был актер с правом постановки, не имел режиссерского образования, а стал режиссером с большой буквы,

– отметил Народный артист Украины Владимир Талашко.

Сначала деятели культуры от партии очень не хотели утверждать определенных актеров. К примеру, на роль Макарыча. Быков отстоял, что именно бывший фронтовик Алексей Смирнов должен сыграть его в ленте.

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