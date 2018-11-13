23:49
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, сегодня
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"

      Вспомнить все 23 Читати новину українською

      С выхода фильма прошло 45 лет, а он до сих пор остается актуальным. В 2018 году Леониду Быкову исполнилось бы 90, а те, кто его знал, до сих пор с теплотой отзываются о нем и о деятельности этого украинского актера и режиссера. Почему фильм называют культовым? Чем же он отличается от других фильмов подобного типа?

      За Леонидом Быковым в ряд шло несколько поколений зрителей. А фильм "В бой идут одни старики" стал любимым для миллионов тогдашних зрителей.

      Читайте также: Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х

      Его культовость – в необычности. Если большинство советских фильмов про Вторую мировую войну пропитаны пропагандой и напичканы надуманными мифами, то этот претендовал на звание такого, который основан на реальных событиях.

      Большинство историй, используемых в фильме, они были переданы Леонидом Быковым. Те истории ему рассказывали боевые летчики, эти персонажи действительно существовали, в частности "Ромео ВСТ" и "Конек",
      – сказал журналист Влад Сидоренко.

      И все эти персонажи раскрываются на протяжении самой картины. Фильм не потерял своей актуальности с течением времени.

      Фильм актуален хотя бы потому, что он говорит о силе человеческой солидарности, силе человеческой любви и дружбы,
      – отметил киновед Сергей Тримбач.

      Кто-то считает, что это не украинский, а советский фильм. Но это ошибочное утверждение, потому что, во-первых Быков русскоязычный, но родом с Донбасса, и говорит отдельные фразы на украинском. Также есть и украинские песни. В частности, популярная "Смуглянка" написана в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа.


      Кадр из фильма

      Все события фильма действительно основаны на реальных событиях, хоть и происходили с разными людьми и в разное время. А во-вторых, в нем Леонид Быков отдал "дань" своим детским мечтам. Известно, что он мечтал стать летчиком, однако, не суждено.

      Мечта была большая – стать летчиком – не стал, потом стал актером, потом режиссером стал. Хотя был актер с правом постановки, не имел режиссерского образования, а стал режиссером с большой буквы,
      – отметил Народный артист Украины Владимир Талашко.

      Сначала деятели культуры от партии очень не хотели утверждать определенных актеров. К примеру, на роль Макарыча. Быков отстоял, что именно бывший фронтовик Алексей Смирнов должен сыграть его в ленте.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Кино История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук