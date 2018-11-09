Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х

Не то, чтобы рекламы не было в Союзе. Но ее законы действуют там, где есть здоровая конкуренция. Учитывая, что такого в те времена не было – тогдашние креативщики из числа поэтов или заслуженных художников пытались докричаться до потребителя приказным образом. Постепенно все изменилось лишь в 90-х.

Первой советской видеорекламной была "Поющая кукуруза" 1964 года. На самом деле, назвать эти мини-фильмы рекламными роликами и язык не поворачивается. Ведь зрителю показывали целое кино, где знакомили с определенным продуктом или услугой.

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Размещение рекламы в кино, банальная ли советская действительность? Здесь можно поспорить. Реклама была в киножурналах перед кинопоказами, в продакт плейсменте в фильмах. Например, в том же "Иван Васильевич меняет профессию" главный герой говорит: "храните деньги в сберкасе". Хотя, когда водка – одна, а колбасы – две, наверное, не очень обращаешь внимание на тот факт, что герой фильма режет на столе "Любительскую" колбасу. Вряд ли это можно назвать началами продакт плейсмента.

"Вкусные" слоганы и пламенные призывы. Что касается этого, то это уже продолжение доброй традиции первых советских рекламщиков. В конце концов, реклама в дотелевизионную эру тоже была: поэт Владимир Маяковский вкладывал ее в стихи.

А гениальный художник Казимир Малевич – великолепно рисовал. Его перу принадлежит реклама одеколона "Северный".



Реклама адеколона, художник Казимир Малевич

Это, конечно не печатная реклама в газетах или журналах, но это настоящее произведение искусства, его создавали художники: Маяковский, Казимир, Малевич. Та даже от руки писанные афиши фильмов в кинотеатрах. Ну чем не реклама? Тогда не было принтеров и печатных машинок, это было дорого и трудно. Но были художники, которые рисовали очень ярко.

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Такой и была первоначальная реклама. Но с развалом Союза вместе с новыми товарами телеэфир захлестнуло новой цветной и очень смелой рекламой из-за рубежа. Украинским первопроходцам рекламного рынка было на кого равняться. Первым украинским продуктом, который на крейсерской скорости заехал в топы мировой рекламы стал автомобиль "Запорожец".

В Украине мало кто видел эту рекламу. Ее снимали для зарубежного рынка. Зато наш – заполонили ролики из-за рубежа. Поэтому тем немногим пионерам украинской рекламной индустрии сначала просто приходилось помогать международным брендам.

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Отечественные предприятия на заре независимости просто были не готовы что-то рекламировать.

Единственные, кто в начале 90-х не был озабочен качеством своей рекламной продукции, оказались создатели финансовой пирамиды МММ. Вспомним, за историей успеха семьи Голубковых наблюдало все постсоветское пространство.

Много слоганов из рекламы запечатлелись в памяти поколений надолго. Ярким примером стала реклама "Привет бобер".



Реклама "Привет бобер"

Действительно хорошая украинская реклама появлялась ну очень постепенно вне Киева. В 90-е лучшие ролики творили в Донецке, Одессе и Запорожье. Запорожская школа рекламы брала юмором. По сути эти ролики - скетчи из популярного тогда КВН. Зато в Донецке пытались снимать по всем канонам европейской рекламы.

Не обходилось и без ляпов. Спонсором одного из первых клипов Русланы стала торговая марка АВК. Но созвучность названия поздние с другим брендом спутало карты донецким кондитерам.

Больше о смешных рекламах 90-х годов – смотрите в программе.