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      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х

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      Не те, щоб реклами не було в Союзі. Але її закони діють там, де є здорова конкуренція. Враховуючи, що такої у ті часи не було – тодішні креативщики з числа поетів чи заслужених художників намагалися докричатися до споживача наказовим способом. Поступово все змінилося лише у 90-их.

      Першою радянською відеорекламою була "Співаюча кукурудза" 1964 року. Насправді, назвати ці міні-фільми рекламними роликами і язик не повертається. Адже глядачу показували ціле кіно, де знайомили з певним продуктом чи послугою.

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      Розміщення реклами у кіно, чи банальна радянська дійсність? Тут можна посперечатися. Реклама була у кіножурналах перед кінопоказами, в продакт плейсменті у фільмах. Наприклад, у тому ж "Іван Васильович змінює професію" головний герой каже: "зберігайте гроші у сбєркасі". Хоча, коли водка – одна, а ковбаси – дві, напевно, не дуже звертаєш увагу на той факт, що герой фільму ріже на столі "Любительську" ковбасу. Навряд чи це можна назвати початками продакт плейсменту.

      "Смачні" слогани і полум'яні заклики. Щодо цього, то це вже продовження доброї традиції перших радянських рекламщиків. Зрештою, реклама у дотелевізійну еру теж була: поет Володимир Маяковський вкладав її у вірші. 

      А геніальний художник Казимір Малевич – неперевершено малював. Його перу належить реклама одеколону "Сєвєрний".

      художник Казімір Малевич
      Реклама адеколону, художник Казимір Малевич

      Це, звичайно не печатна реклама в газетах чи журналах, але це справжній витвір мистецтва, його створювали митці: Маяковський, Казимір, Малєвіч. Та навіть від руки писані афіші фільмів у кінотеатрах. Ну чим не реклама? Тоді не було принтерів та печатних машинок, це було дорого та важко. Але були художники, які малювали дуже яскраво.

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      Такою і була первісна реклама. Але з розвалом Союзу разом з новими товарами телеефір захлиснуло новою кольоровою і дуже сміливою рекламою з-за кордону. Українським першропрохідцям рекламного ринку було на кого рівнятися. Першим українським продуктом, який на крейсерській швидкості заїхав у топи світової реклами став автомобіль "Запорожець".

      В Україні мало хто бачив цю рекламу. Її знімали для закордонного ринку. Натомість наш – заполонили ролики з-за кордону. Тож тим небагатьом піонерам української рекламної індустрії спочатку просто доводилось допомагати міжнародним брендам.

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      Вітчизняні підприємства на зорі незалежності просто були не готовими щось рекламувати.

      Єдині хто на початку 90-х не переймався якістю своєї рекламної продукції виявилися творці фінансової піраміди МММ. Згадаємо, за історією успіху сім'ї Голубкових спостарігав весь пострадянський простір.

      Багато слоганів з реклами закарбувалися у памяті поколінь надовго. Яскравим прикладом стала реклама "Привіт бобер".


      Реклама "Привіт бобер"

      Справді хороша українська реклама з'являлася ну дуже поступово поза межами Києва. У 90-і найкращі ролики творили в Донецьку, Одесі і Запоріжжі. Запорізька школа реклами брала гумором. По суті ці ролики - скетчі з популярного тоді КВК. Натомість у Донецу намагалися знімати за всіма канонами європейської реклами.

      Не обходилося й без ляпів. Спонсором одного з перших кліпів Руслани стала торгова марка АВК. Але співзвучність назви пізні з іншим брендом сплутав карти донецьким кондитерам.

      Більше про кумедні реклами 90-х років – дивіться у програмі.

      Теги: Згадати все Історія Реклама СРСР
      Джерело: 24 канал
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