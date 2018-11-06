Згадати Все. Перші модельні агентства

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      У Союзі будинки моделей були, мода яка-не-яка була, а от відповідної професії для цих двох слів ще треба було підібрати. Це вже у 90-их усі гарні дівчата мріяли про кар’єру супермоделі. І бажано закордоном. Але вдавалося втілити мрію у життя тільки одиницям.

      Виявляється, що мода в Радянському Союзі була, ще й яка, але це не було помітно на вулицях.

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      Фабрики думали лише про те як зекономити на виробництві. І тому з конвеєра виходило 50 відтінків сірого одинакого фасону. Це не подобалося естетам, які час від часу таки проривалися на зустрічі із законодавцями мод.

      Дівчат, які ходять подіумом, в Союзі ніхто не називав. Надто буржуазно. Інша справа – демонстратор одягу, а в народі – манекенниця.

      Був подіум, все сяяло. Я сиділа і не могла зрозуміти, куди потрапила. Мені було страшно, це була важка школа. Ніхто не панькався, навчили ходити, тримати спину,
      – розповіла модель Таміла Новохацька.

      У радянські часи манекенниці працювали при будинках мод – такі собі центри, які диктували стиль. І до підбору персоналу там підходили з усією відповідальністю.

      Будинок моделей в шукав людей на вулиці, а директорам конкурсів красоти було легше. Тому що були місцеві конкурси краси й інформація зливалася. Інтернету нє було, але передавали листи та фото,
      – згадав один із засновників модельного бізнесу Ян Мєдніков.

      Манекенницями працювали не лише красиві, довгоногі жінки. Залежно від колекції на подіум могли з'являтися і більш огрядні моделі, жінки у віці і навіть чоловіки. Проте демонстратори мод заробляли не набагато більше прибиральниць. Хоча і не набагато менше інженерів

      Зарплата була риблизно 90 карованців. Але були щежурнали, додатковий заробіток. Виходило так, що можна прожити нормально. Мені хватало заплатити за квартиру і комунальні,
      – сказала модель Таміла Новохацька.

      Більшість показів проходили у тому ж будинку мод, але були й виїзні, на замовлення, наприклад, фабрики з пошиття одягу. З розвалом Радянського Союзу, легка промисловість ще більше просіла і ніяк не витримувала конкуренції з тоннами різнобарвного турецького одягу, що масово повезли з-за кордону. Манекенницям просто нічого було показувати. І модельний бізнес взяв курс на захід

      У постсовку стали вчити нове слово – кастинг. Перші і найкрутіші проводилися у Москві. У Києві теж створювали перші модельні агентства, одне з найуспішніших – "Пегас".

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      Хоча робота в модельному агенстві на той час поняття дуже розмите. Всередині країни мало хто був готовий платити моделям саме за її роботу. Зовсім інші перспективи для моделей малювали гості із заходу.

      Теги: Згадати все СРСР
      Джерело: 24 канал
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