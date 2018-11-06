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      Вспомнить Все. Первые модельные агентства

      Вспомнить все 15 Читати новину українською

      В Союзе дома моделей были, мода какая не какая была, а вот подходящей профессии для этих двух слов еще надо было подобрать. Это уже в 90-ых все красивые девушки мечтали о карьере супермодели. И желательно заграницей. Но удавалось воплотить мечту в жизнь только единицам.

      Оказывается, что мода в Советском Союзе была, еще какая, но это не было заметно на улицах.

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      Фабрики думали лишь о том как сэкономить на производстве. И поэтому с конвейера выходило 50 оттенков серого одинакого фасона. Это не нравилось эстетам, которые время от времени прорывались на встрече с законодателями мод.

      Девушек, которые ходят подиумом, в Союзе никто не называл. Слишком буржуазно. Другое дело – демонстратор одежды, а в народе – манекенщица.

      Был подиум, все сияло. Я сидела и не могла понять, куда попала. Мне было страшно, это была тяжелая школа. Никто не панькался, научили ходить, держать спину,
      – рассказала модель Тамила Новохацкая.

      В советские времена манекенщицы работали при домах мод – такие центры, которые диктовали стиль. И к подбору персонала там подходили со всей ответственностью.

      Дом моделей искал людей на улице, а директорам конкурсов красоты было легче. Потому что были местные конкурсы красоты и информация сливалась. Интернета не было, но передавали письма и фото,
      – вспомнил один из основателей модельного бизнеса Ян Медников.

      Манекенщицами работали не только красивые, длинноногие женщины. В зависимости от коллекции на подиум могли появляться и более полные модели, женщины в возрасте и даже мужчины. Однако демонстраторы мод зарабатывали не намного больше уборщиц. Хотя и не намного меньше инженеров

      Зарплата была приблизительно 90 карбованцев. Но были еще журналы, дополнительный заработок. Получалось так, что можно прожить нормально. Мне хватало заплатить за квартиру и коммунальные,
      – сказала модель Тамила Новохацкая.

      Большинство показов проходили в том же доме мод, но были и выездные, на заказ, например, фабрики по пошиву одежды. С развалом Советского Союза, легкая промышленность еще больше просела и никак не выдерживала конкуренции с тоннами разноцветной турецкой одежды, которую массово повезли из-за границы. Манекенщицам просто нечего было показывать. И модельный бизнес взял курс на запад.

      В постсовке стали учить новое слово – кастинг. Первые и самые крутые проводились в Москве. В Киеве тоже создавали первые модельные агентства, одно из самых успешных – "Пегас".

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      Хотя работа в модельном агентстве к тому времени понятие очень размытое. Внутри страны мало кто был готов платить моделям именно за ее работу. Совсем другие перспективы для моделей рисовали гости с запада.

      Теги: СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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