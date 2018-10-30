00:54
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Вспомнить Все. первые ЭВМ

      Вспомнить все 34 Читати новину українською

      Еще в конце 40-ых годов Украина стала форпостом развития компьютерных технологий в мире. Под Киевом, в Феофании, независимо от других сначала разработали, а затем успешно запустили Малую электронную счетную машину, известную под аббревиатурой – "МЭСМ". Так бы украинская кибернетика бурно и развивалась бы дальше. Но чиновникам не нужна была высокотехнологичная страна.

      В 1998-ом году в столицу съехались первопроходцы компьютерных технологий на международный симпозиум "Компьютеры в Европе. Прошлое, современное, будущее".

      Читайте также: Вспомнить Все. Первый искусственный спутник Земли

      Среди участников сэр Морис Уилкс, создатель первого в мире компьютера с программой, которая хранилась в памяти и профессор Фрэнк Ленд – участник разработки первого в мире бизнес-компьютера.

      Моріс Уілкс (ліворуч) та Френк Ленд (праворуч)
      Морис Уилкс (слева) и Фрэнк Лэнд (справа)

      Стоит отметить, что именно в Феофании под Киевом в конце 40-х был создан первый в СССР и континентальной Европе компьютер – малая электронная счетная машина (аббревиатура на русском "МЭСМ"). Руководитель проекта – академик Сергей Лебедев. Знал ли он об иностранных разработках? Другими словами, мог подсмотреть принцип работы, чем часто часто грешили в Союзе?

      Он вспоминал, что у него была информация о 17-ти иностранных разработках. При этом он отмечает, что почти все они были рекламного плана, то есть просто было известно, что они есть,
      – ответил инженер-программист Павло Шевело.

      По окончании войны Лебедев приехал работать в разрушенный Киев, но параллельно, в одном до сих пор сохранившемся монастырском зданиі в Феофании разворачивается суперсекретная деятельность – на шестидесяти квадратных метрах устанавливают машину с шестью тысячами ламп.

      СЕСМ
      СЭСМ

      И вот – через три года от начала работы над машиной в 48-м, ее можно тестировать. Включили. И тысячи ламп засветились.

      Сергей Лебедев оставил в Киеве "свою обученную молодую команду" и отправился в Москву, где создал, не самую выдающуюся свою разработку – БЭСМ, то есть Большую электронному счетную машину. Известно, что работать над ней он начал еще в Киеве. А уже на четвертой, как бы сейчас сказали, версии этой машины даже создали едва ли не первый пример компьютерной анимации в мире.

      БЕСМ
      БЭСМ

      И именно с этого времени начинается история Института кибернетики при Академии наук. Рулит другой компьютерный пионер – Виктор Глушков. Появляются машины нового поколения. В общем, в 60-е годы украинская кибернетика развивается очень бурно. Созданы тысячи серийных машин, которые успешно использовали в промышленности.

      Віктор Глушков
      Виктор Глушков

      Более того, академик Глушков предложил не то, чтобы прообраз современного интернета, но единую систему вычислительных центров. Она имела все шансы перерасти в общегосударственную систему управления экономикой. При вложении в 20 миллиардов рублей, за несколько пятилеток это бы дало 100 миллиардов, подсчитали ученые.

       

      Читайте также: Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы

      Но украинцы приостановили собственный компьютерный прогресс, или то, что не сохранили, чего достигли в свое время. Ведь первая и единственная машина, родом из Феофании, исчезла, а большинство других, созданных в последующие годы или пошли под пресс, или разобраны в 90-ых на драгоценные металлы.

      Что же, вы и сами знаете, насколько бурно развивалась компьютерная техника в последние десятилетия ХХ века. Однако, это не значит, что наших ученых надо списывать со счетов. И раз уж украинские ученые заняли ведущее место на заре цифровых технологий, кто сказал, что мы не сможем сделать еще одну революцию в компьютерных системах? Сейчас для этого – самое время.

      Больше о первых ЭВМ – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Информационные технологии История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 30 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук