Вспомнить Все. первые ЭВМ

Еще в конце 40-ых годов Украина стала форпостом развития компьютерных технологий в мире. Под Киевом, в Феофании, независимо от других сначала разработали, а затем успешно запустили Малую электронную счетную машину, известную под аббревиатурой – "МЭСМ". Так бы украинская кибернетика бурно и развивалась бы дальше. Но чиновникам не нужна была высокотехнологичная страна.

В 1998-ом году в столицу съехались первопроходцы компьютерных технологий на международный симпозиум "Компьютеры в Европе. Прошлое, современное, будущее".

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Среди участников сэр Морис Уилкс, создатель первого в мире компьютера с программой, которая хранилась в памяти и профессор Фрэнк Ленд – участник разработки первого в мире бизнес-компьютера.



Морис Уилкс (слева) и Фрэнк Лэнд (справа)

Стоит отметить, что именно в Феофании под Киевом в конце 40-х был создан первый в СССР и континентальной Европе компьютер – малая электронная счетная машина (аббревиатура на русском "МЭСМ"). Руководитель проекта – академик Сергей Лебедев. Знал ли он об иностранных разработках? Другими словами, мог подсмотреть принцип работы, чем часто часто грешили в Союзе?

Он вспоминал, что у него была информация о 17-ти иностранных разработках. При этом он отмечает, что почти все они были рекламного плана, то есть просто было известно, что они есть,

– ответил инженер-программист Павло Шевело.

По окончании войны Лебедев приехал работать в разрушенный Киев, но параллельно, в одном до сих пор сохранившемся монастырском зданиі в Феофании разворачивается суперсекретная деятельность – на шестидесяти квадратных метрах устанавливают машину с шестью тысячами ламп.



СЭСМ

И вот – через три года от начала работы над машиной в 48-м, ее можно тестировать. Включили. И тысячи ламп засветились.

Сергей Лебедев оставил в Киеве "свою обученную молодую команду" и отправился в Москву, где создал, не самую выдающуюся свою разработку – БЭСМ, то есть Большую электронному счетную машину. Известно, что работать над ней он начал еще в Киеве. А уже на четвертой, как бы сейчас сказали, версии этой машины даже создали едва ли не первый пример компьютерной анимации в мире.



БЭСМ

И именно с этого времени начинается история Института кибернетики при Академии наук. Рулит другой компьютерный пионер – Виктор Глушков. Появляются машины нового поколения. В общем, в 60-е годы украинская кибернетика развивается очень бурно. Созданы тысячи серийных машин, которые успешно использовали в промышленности.



Виктор Глушков

Более того, академик Глушков предложил не то, чтобы прообраз современного интернета, но единую систему вычислительных центров. Она имела все шансы перерасти в общегосударственную систему управления экономикой. При вложении в 20 миллиардов рублей, за несколько пятилеток это бы дало 100 миллиардов, подсчитали ученые.

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Но украинцы приостановили собственный компьютерный прогресс, или то, что не сохранили, чего достигли в свое время. Ведь первая и единственная машина, родом из Феофании, исчезла, а большинство других, созданных в последующие годы или пошли под пресс, или разобраны в 90-ых на драгоценные металлы.

Что же, вы и сами знаете, насколько бурно развивалась компьютерная техника в последние десятилетия ХХ века. Однако, это не значит, что наших ученых надо списывать со счетов. И раз уж украинские ученые заняли ведущее место на заре цифровых технологий, кто сказал, что мы не сможем сделать еще одну революцию в компьютерных системах? Сейчас для этого – самое время.

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