Вспомнить Все. Запрещенное кино

Что-то запретить в Союзе – это как воды напиться. Интересно, что последовательности в табу часто не возможно было проследить. И это прекрасно видно на примере запрещенного кинематографа.

В начале 20-х годов большевистская коммунистическая цензура заработала очень активно. Целый корпус фильмов был запрещен, фильмы, которые производились внутри страны проверяли особенно тщательно.

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Тогдашние цензоры думали, что фильм, который не несет никакой пропагандистской составляющей не нужен.

В Советском Союзе было пять тысяч цензоров, которые смотрели кинематографическую продукцию. Лишь 10% из них имели высшее образование. Отмечу, что образованных людей было очень мало, поэтому и соответствующие решения приходили,

– сказал киновед Владимир Войтенко.



Часто решения приходили в зависимости от политических веяний и духа времени

Вот например, "Укразию" Чардынина – очень популярный на то время фильм запретили из-за того, что автор-писатель, по роману которого снят этот фильм, оказался врагом народа. Фильм перемонтировали несколько раз и большинство частей к нам даже не дошли.

Особенно досталось фильму "Ливень" Кавалеридзе, который был очень экспериментальный даже для сегодняшнего кино. К сожалению, мы его не можем увидеть, но судя по описаниям и реакции в прессе, это был очень интересный эксперимент,

– отметила киновед Анна Онуфренко.

Когда эпоха немого кино завершилась, цензорская машина взялась уже более систематически выжимать художников из соцреалистической системы. И только вождь мог повлиять на этот процесс.



Сталин пытался реформировать киноиндустрию

Много фильмов, которые показывали историю Советского Союза были запрещены. Известный фильм "Комиссар" режиссера Аскольдова был запрещен, а судьба режиссера была одной из самых драматичных – ему навсегда запретили снимать кино.

Причиной стало то, что его лента должна была быть сагой о победности нового строя, однако вышла не веселая история о трагических судьбах людей, проживающих весь этот перелом и те годы.

Бывало, запрещали весь фильм или же вырезали каких-то персонажей из титров. Например, часто вырезали Даниила Демуцкого, после того, как он в 1934 году попал в тюрьму по абсолютно сфабрикованному делу,

– добавила киновед Онуфренко.



Советская власть не любила Даниила Демуцкого

Часто именно так работали советские цензоры: необоснованные обвинения, клевета и все многолетнее творчество, признанное миром, в шаге от пропасти.

О советской цензуре с пометкой "18+" – смотрите в программе.