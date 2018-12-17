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      Вспомнить Все. Запрещенное кино

      Вспомнить все 80 Читати новину українською

      Что-то запретить в Союзе – это как воды напиться. Интересно, что последовательности в табу часто не возможно было проследить. И это прекрасно видно на примере запрещенного кинематографа.

      В начале 20-х годов большевистская коммунистическая цензура заработала очень активно. Целый корпус фильмов был запрещен, фильмы, которые производились внутри страны проверяли особенно тщательно.

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      Тогдашние цензоры думали, что фильм, который не несет никакой пропагандистской составляющей не нужен.

      В Советском Союзе было пять тысяч цензоров, которые смотрели кинематографическую продукцию. Лишь 10% из них имели высшее образование. Отмечу, что образованных людей было очень мало, поэтому и соответствующие решения приходили,
      – сказал киновед Владимир Войтенко.

      Часто рішення приходили залежно від політичних віянь та духу часу
      Часто решения приходили в зависимости от политических веяний и духа времени

      Вот например, "Укразию" Чардынина – очень популярный на то время фильм запретили из-за того, что автор-писатель, по роману которого снят этот фильм, оказался врагом народа. Фильм перемонтировали несколько раз и большинство частей к нам даже не дошли.

      Особенно досталось фильму "Ливень" Кавалеридзе, который был очень экспериментальный даже для сегодняшнего кино. К сожалению, мы его не можем увидеть, но судя по описаниям и реакции в прессе, это был очень интересный эксперимент,
      – отметила киновед Анна Онуфренко.

      Когда эпоха немого кино завершилась, цензорская машина взялась уже более систематически выжимать художников из соцреалистической системы. И только вождь мог повлиять на этот процесс.

      Сталін намагався реформувати кіноіндустрію
      Сталин пытался реформировать киноиндустрию

      Много фильмов, которые показывали историю Советского Союза были запрещены. Известный фильм "Комиссар" режиссера Аскольдова был запрещен, а судьба режиссера была одной из самых драматичных – ему навсегда запретили снимать кино.

      Причиной стало то, что его лента должна была быть сагой о победности нового строя, однако вышла не веселая история о трагических судьбах людей, проживающих весь этот перелом и те годы.

      Бывало, запрещали весь фильм или же вырезали каких-то персонажей из титров. Например, часто вырезали Даниила Демуцкого, после того, как он в 1934 году попал в тюрьму по абсолютно сфабрикованному делу,
      – добавила киновед Онуфренко.

      Радянська влада не любила Данила Демуцького
      Советская власть не любила Даниила Демуцкого

      Часто именно так работали советские цензоры: необоснованные обвинения, клевета и все многолетнее творчество, признанное миром, в шаге от пропасти.

      О советской цензуре с пометкой "18+" – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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