Вспомнить Все. Женские прически

Красота – страшная сила. Особенно тогда, когда попадаешь не к тому мастеру. И так было во все времена. Правда, советским женщинам не часто приходилось выбирать. А всегда хотелось выглядеть блестяще, как кинозвезда или известная певица. И откуда в каждой советской парикмахерской знали, как постричь а-ля Мерлин Монро или Бриджит Бардо?

Самой популярной прической в довоенные годы было полное отсутствие прически. Постриженной женщина могла быть только с какого-то не слишком праздничного события. Первые постриженные женщины настоящие смельчаки. Чаще всего это актрисы и певицы. Именно из телевизора наше женщины черпали идеи модных стрижек.

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Но откуда в каждой советской парикмахерской знали, как постричь а-ля Мерлин Монро или Бриджит Бардо? Конечно, подписку капиталистических журналов нигде не афишировали. Лишь тихонько заимствовали все модные тенденции с Запада.

Стрижка номер 1 советских женщин и в конце концов в определенной степени символ эпохи – бабетта.



Самая первая женская прическа СССР – бабетта

Бабетта без каркаса, как парикмахер без ножниц. Самые первые поклонницы бабетт – продавщицы советских гастрономов. Возможно прическа придавала им уверенности сообщать плохие новости.

В поздние 70-80-е годы под влиянием культуры хиппи волос на голове женщин стало еще меньше. В моде каскадные прически, а затем и знаменитый паж.



Знаменитая прическа Советского Союза – паж

Лучшими считались мастера мужчины. К ним очередь, запись на неделю вперед и море благодарности в денежном эквиваленте. О таких говорили с огромным уважением, их знал весь город, и подруги непременно советовали сходить именно к тому мастеру. Пройти вне очереди можно только по блату или по бартеру.

Чего точно не избежала ни одна женщина советского периода – так это бигуди – символ создания прически в домашних условиях. Важная деталь: бигуди накручиваются на голову обязательно горячими. И это еще не все. Побочный эффект наличия на голове бигудей – испуганный мужчина. Ведь какой стресс когда заходишь на кухню, а там жена ковыряется раскаленной вилкой в голове.



Кудри благодаря бигуди в Советском Союзе

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