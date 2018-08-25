14:46
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Вспомнить Все. Женские прически

Вспомнить все 97 Читати новину українською

Красота – страшная сила. Особенно тогда, когда попадаешь не к тому мастеру. И так было во все времена. Правда, советским женщинам не часто приходилось выбирать. А всегда хотелось выглядеть блестяще, как кинозвезда или известная певица. И откуда в каждой советской парикмахерской знали, как постричь а-ля Мерлин Монро или Бриджит Бардо?

Самой популярной прической в довоенные годы было полное отсутствие прически. Постриженной женщина могла быть только с какого-то не слишком праздничного события. Первые постриженные женщины настоящие смельчаки. Чаще всего это актрисы и певицы. Именно из телевизора наше женщины черпали идеи модных стрижек.

Читайте также: Прически на выпускной 2018: лучшие варианты для любой длины волос

Но откуда в каждой советской парикмахерской знали, как постричь а-ля Мерлин Монро или Бриджит Бардо? Конечно, подписку капиталистических журналов нигде не афишировали. Лишь тихонько заимствовали все модные тенденции с Запада.

Стрижка номер 1 советских женщин и в конце концов в определенной степени символ эпохи – бабетта.

Найперша жіноча зачіска СРСР – бабетта
Самая первая женская прическа СССР – бабетта

Бабетта без каркаса, как парикмахер без ножниц. Самые первые поклонницы бабетт – продавщицы советских гастрономов. Возможно прическа придавала им уверенности сообщать плохие новости.

В поздние 70-80-е годы под влиянием культуры хиппи волос на голове женщин стало еще меньше. В моде каскадные прически, а затем и знаменитый паж.

Знаменита зачіска Радянського Союзу – паж
Знаменитая прическа Советского Союза – паж

Лучшими считались мастера мужчины. К ним очередь, запись на неделю вперед и море благодарности в денежном эквиваленте. О таких говорили с огромным уважением, их знал весь город, и подруги непременно советовали сходить именно к тому мастеру. Пройти вне очереди можно только по блату или по бартеру.

Чего точно не избежала ни одна женщина советского периода – так это бигуди – символ создания прически в домашних условиях. Важная деталь: бигуди накручиваются на голову обязательно горячими. И это еще не все. Побочный эффект наличия на голове бигудей – испуганный мужчина. Ведь какой стресс когда заходишь на кухню, а там жена ковыряется раскаленной вилкой в голове.

Кучері завдяки бігуді в Радянському Союзі 
Кудри благодаря бигуди в Советском Союзе

Больше о женских прическах – смотрите в программе.

Теги: Стиль и мода Вспомнить все
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 25 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук