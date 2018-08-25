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Згадати Все. Жіночі зачіски

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Краса – страшенна сила. Особливо тоді, коли потрапляєш не до того майстра. І так було в усі часи. Щоправда, радянським жінкам не часто доводилося обирати. А завжди ж хотілося виглядати блискуче, мов кінозірка чи відома співачка. І звідки у кожній радянській перукарні знали як постригти а-ля Мерлін Монро чи Бріджит Бардо?

Найпопулярнішою зачіскою у довоєнні роки була повна відсутність зачіски. Постриженою жінка могла бути лише з якоїсь не надто святкової події. Перші пострижені жінки справжні сміливиці. Найчастіше це актриси та співачки. Саме з телевізора наше жіноцтво черпало ідеї модних стрижок.

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Але звідки у кожній радянській перукарні знали як постригти а-ля Мерлін Монро чи Бріджит Бардо? Звичайно, передплату капіталістичних журналів ніде не афішували. Лише тихенько запозичали всі модні тенденції із Заходу.

Стрижка номер 1 радянського жіноцтва і зрештою певною мірою символ епохи – бабетта.

Найперша жіноча зачіска СРСР – бабетта
Найперша жіноча зачіска СРСР – бабетта

Бабетта без каркаса, як перукар без ножиць. Найперші шанувальниці бабетт – продавчині радянських гастрономів. Можливо зачіска додавала їм впевненості повідомляти погані новини.

У пізні 70-80-і роки під впливом культури хіпі волосся на голові жінок стало ще менше. В моді каскадні зачіски, а потім і знаменитий паж.

Знаменита зачіска Радянського Союзу – паж
Знаменита зачіска Радянського Союзу – паж

Найкращими вважалися майстри чоловіки. До них черга, запис на тиждень вперед і море вдячності у грошовому еквіваленті. Про таких говорили із величезною повагою, їх знало все місто і подруги неодмінно радили сходити саме до того майстра. Пройти поза чергою можна лише по блату або по бартеру.

Від чого точно не втекла жодна жінка радянського періоду – так це бігуді – символ створення зачіски у домашніх умовах. Важлива деталь: бігуді накручуються на голову обов'язково гарячими. І це ще не все. Побічний ефект наявності на голові бігудів – переляканий чоловік. А який стрес коли заходиш на кухню, а там дружина колупається розжареною виделкою в голові.

Кучері завдяки бігуді в Радянському Союзі
Кучері завдяки бігуді в Радянському Союзі

Більше про жіночі зачіски – дивіться у програмі.

Теги: Стиль і мода Згадати все
Джерело: 24 канал
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