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      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе

      Вспомнить все 22 Читати новину українською

      На них держалась тоталитарная система. И на кого угодно из советских людей могли донести хоть соседи, хоть коллеги. Кто-то делал это анонимно, а другие выписывали все свои регалии. Всё равно потом будут разбираться компетентные органы. А в начале Союза и не разбирались даже.

      Доносы в СССР

      С самого начала становления Советского Союза, доносы стали таким же обыденным делом, как очереди за дефицитами. И если тебе не нравится сосед, свекр достает, то всего одним росчерком пера их можно на всю оставшуюся жизнь отправить в сибирские лагеря.

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      Главное в анонимном сообщении спецслужбам четко прописать "враг народа". Службы безопасности сажали всех, не разбираясь, виноват человек или нет.

      За обычный донос, в котором значилась подпись "враг советской власти" человеку могло грозить от 10 лет заключения до высшей меры наказания – расстрел,
      – вспомнил экс-заместитель директора архива СБУ Владимир Бирчак.

      Найвищою мірою покарання були розстріли
      Высочайшей степенью наказания были расстрелы

      Как создавались доносы

      Чуть ли не до середины прошлого века все доносы были одинаковыми, как по шаблону. Следователь просто должен правильно заполнить форму, получить подпись, а дальше человеком уже занимались чекисты.

      Делался черновик, куда следует прописать установочные данные. Все остальное за него делает следователь, и подписать. Или в случае агентурного сообщения, опять же черновик, который подписывали агентурным псевдонимом,
      – сказал Бирчак.

      Кто писал доносы

      Доносы собирались от огромной агентурной сетки. Завербованные среди населения люди должны были рассказывать, что происходит на их улице, где живут, где работают. Но среди сотен тысяч доносов советские спецслужбы искали "классовых" врагов.

      Очень распространенный вид компромата, который выкладывался в таких доносах – это темное прошлое того или иного человека в годы войны,
      – отметил историк и журналист Эдуард Андрющенко.

      Часто темы доносов совпадали с событиями, которые переживала страна серпа и молота. Как вот в 70-х борьба с украинским национализмом или сионизмом.


      Чекисты наказывали людей

      За что наказывали людей

      Наказать могли почти во что бы то ни стало. Например, за то, что слушаешь пластинку запрещенной группы, просматриваешь кинофильм. Но порой доходило даже до невероятного. Спецслужбы знали, что снится объектам слежки. Так было с украинским режиссером Александром Довженко. КГБ в деталях знала сны великого режиссера, и за это благодарили его жену.

      Есть несколько агентурных писем, которые написала жена режиссера. В них написано всё, что якобы говорил Александр во сне. Таким образом спецслужба знала, что снилось Довженко,
      – сообщил Бирчак.

      На Олександра Довженка доносила його дружина
      На Александра Довженко доносила его жена

      Большинство агентурных доносов и дел уничтожили в конце 80-х. Так мир никогда не увидит по крайней мере 95% всех материалов из украинских архивов. Сохранились только те, которые имели культурное или историческое значение. Доносы на Александра Довженко сохранились лишь чудом. Предложение от оперативника уничтожить материалы дела с юмором отклонили в партийных кабинетах.

      Больше – смотрите в видео.

      blog_ava
      Янукович планирует вернуться в Украину
      20 марта
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      Теги: История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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