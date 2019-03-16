Вспомнить Все: Творческая самодеятельность

Она могла быть разнообразна: художественная, театральная, поэтическая. Здесь развивали таланты, данные от природы. Но главное, чтобы правильные песни пели, танцевали так же правильно. А как это? А в соцреалистическом стиле. У некоторых именно такая подача и отбивала желание в дальнейшем развивать свои таланты вплоть до профессионализма.

В Советском Союзе большое значение имела народная самодеятельность. Хотя украинцы, и без команды сверху прекрасно справлялись.

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В огромном доме собирались люди – это были остатки традиционных украинских забав. Взрослые переодевались, менялись костюмами. Это еще не была советщина, которая пришла позже. В том была большая ценность, было очень искренне, весело и объединяло всех, упомянул автор-исполнитель, режиссер Сергей Файфура.

Та большая хата, куда собиралась молодежь скажем на вечерницы со временем трансформировалась в новую форму культурной жизни – сельский дом культуры

Была кафельна грубая, ее надо было еще протопить. Я помню запах тех дров до сих пор. Обязательно приходил мужчина с бензопилой, было свежее дерево и бензин,

– сказал народный артист Украины Петр Мага.

В теплом клубе время проводили совершенно по-разному. Развлечения на любой вкус – обязательно при клубе была библиотека, в которую практически никто не ходил. Она всегда пахла краской и книгами. А в вечерние часы центр сельской культуры оккупировали "спортсмены".

"Процветала дедовщина рядом с теннисным столом, если приходил кто-то старший, то звучала команда "ракетки на стол"", – вспомнил Петр Мага.

Однако это все – факультативные занятия. Основная миссия дома культуры – организовывать различные творческие коллективы пения, танца, эстрадной музыки, декламации поэзии, патриотической песни. Новых артистов собирали из-под палки, потому что был план по народной самодеятельности, который нельзя не выполнить.



Самодеятельность была и принудительной

Для детей с головой окунуться в самодеятельность – не проблема. А вот взрослые от добровольно-принудительных концертов в восторге не были.

Даже в деревнях чувствовалась искусственность всего. Потому что была беднота и нищая жизнь. Все считали копейки и тут надо октябрьской революции радоваться. Надо было показать, что всем хорошо,

– сказал автор-исполнитель, режиссер Сергей Файфура.

Советской машине нужно было принудительно загружать людей культурой, ибо так навязывалась идеология. творчество было преимущественно на русском языке, а все что украинское в те времена автоматически означало шароварщину.



Культура была средством для пропаганды

Любая самодеятельность вне официальных клубов культуры автоматически незаконна. Квартирные концерты, чтения запрещенных писателей и обмен самиздатом – тоже народная самодеятельность. Ее наказывали реальными тюремными сроками. И после этого слушать концерты с воспеванием октябрьской революции хотелось уже не всем.

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