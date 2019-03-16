01:34
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин Петух. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вспомнить все
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность

      Вспомнить все 10 Читати новину українською

      Она могла быть разнообразна: художественная, театральная, поэтическая. Здесь развивали таланты, данные от природы. Но главное, чтобы правильные песни пели, танцевали так же правильно. А как это? А в соцреалистическом стиле. У некоторых именно такая подача и отбивала желание в дальнейшем развивать свои таланты вплоть до профессионализма.

      В Советском Союзе большое значение имела народная самодеятельность. Хотя украинцы, и без команды сверху прекрасно справлялись.

      Читайте также: Вспомнить Все: Спорт во время войны

      В огромном доме собирались люди – это были остатки традиционных украинских забав. Взрослые переодевались, менялись костюмами. Это еще не была советщина, которая пришла позже. В том была большая ценность, было очень искренне, весело и объединяло всех, упомянул автор-исполнитель, режиссер Сергей Файфура.

      Та большая хата, куда собиралась молодежь скажем на вечерницы со временем трансформировалась в новую форму культурной жизни – сельский дом культуры

      Была кафельна грубая, ее надо было еще протопить. Я помню запах тех дров до сих пор. Обязательно приходил мужчина с бензопилой, было свежее дерево и бензин,
      – сказал народный артист Украины Петр Мага.

      В теплом клубе время проводили совершенно по-разному. Развлечения на любой вкус – обязательно при клубе была библиотека, в которую практически никто не ходил. Она всегда пахла краской и книгами. А в вечерние часы центр сельской культуры оккупировали "спортсмены".

      "Процветала дедовщина рядом с теннисным столом, если приходил кто-то старший, то звучала команда "ракетки на стол"", – вспомнил Петр Мага.

      Однако это все – факультативные занятия. Основная миссия дома культуры – организовывать различные творческие коллективы пения, танца, эстрадной музыки, декламации поэзии, патриотической песни. Новых артистов собирали из-под палки, потому что был план по народной самодеятельности, который нельзя не выполнить.

      історія радянський союз гадати все
      Самодеятельность была и принудительной

      Для детей с головой окунуться в самодеятельность – не проблема. А вот взрослые от добровольно-принудительных концертов в восторге не были.

      Даже в деревнях чувствовалась искусственность всего. Потому что была беднота и нищая жизнь. Все считали копейки и тут надо октябрьской революции радоваться. Надо было показать, что всем хорошо,
      – сказал автор-исполнитель, режиссер Сергей Файфура.

      Советской машине нужно было принудительно загружать людей культурой, ибо так навязывалась идеология. творчество было преимущественно на русском языке, а все что украинское в те времена автоматически означало шароварщину.

      історія згаадти все
      Культура была средством для пропаганды

      Любая самодеятельность вне официальных клубов культуры автоматически незаконна. Квартирные концерты, чтения запрещенных писателей и обмен самиздатом – тоже народная самодеятельность. Ее наказывали реальными тюремными сроками. И после этого слушать концерты с воспеванием октябрьской революции хотелось уже не всем.

      Больше – смотрите в видео.

      blog_ava
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      15 марта
      6539
      Теги: Вспомнить все История Новости культуры СССР
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 марта: Расстрел людей в Новой Зеландии онлайн, новые санкции против РФ
      15 марта , 23:55 Главные новости 15 марта: Расстрел людей в Новой Зеландии онлайн, новые санкции против РФ
      71
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      15 марта , 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      Наталя Боднар 92
      События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      15 марта , 20:02 События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      Андрій Шляхтін 993
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      15 марта , 18:57 Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      Ірина Лаб'як 6538
      Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      15 марта , 18:01 Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      Євгенія Мазур 594
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук