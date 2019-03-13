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      Вспомнить Все: Спорт во время войны

      Вспомнить все 20 Читати новину українською

      Как раз к 1980 году в Союз должен был прийти коммунизм. И он пришел, но только в крупных городах, на прилавках магазинов и только на время проведения Олимпиады-80. Тогда советские спортсмены ликовали. И украинцев в командных и индивидуальных соревнованиях было больше всего.

      Бойкот Олимпиады-80

      Олимпиада-80 должна была стать триумфом Советского Союза в мире. Так называемым "приоткрытием железного занавеса", чтобы показать – мы современные и прогрессивные, а не какой-то там совок.

      В какие странные мифы верили в СССР – смотрите в выпуске "Вспомнить Все"

      На той олимпиаде спортсмены установили аж 37 мировых рекордов, но все они были омрачены одним антирекордом. Сразу 65 стран бойкотировали Олимпийские игры в Москве. За агрессию СССР в Афганистане.

      олімпіада

      Олимпиада в 1980 году

      Не приехали традиционные лидеры летних видов спорта – США, Канада, ФРГ, Япония, Корея. Еще ряд стран выступали под олимпийским флагом. Инициатором того бойкота выступила Америка. И тогдашняя советская пропаганда это объясняла традиционно – ненависть американцев к советскому народу.

      Была ли в СССР безбедность: смотрите выпуск "Вспомнить Все" о жизни на пенсии

      Недоолимпиада и испорченный праздник был прежде всего для Леонида Брежнева. Плохое настроение топ-чиновника можно было понять, ведь Советский Союз чуть ли не всю экономику переориентировал на подготовку к олимпиаде. Прежде всего для того, чтобы утереть нос американцам. А они не приехали.

      олімпіада 80

      Декорации на Олимпиаде 1980 года

      Развитие СССР

      В это время построили аж 78 новых объектов. Среди них терминалы аэропортов, стадионы, гостиницы, велотреки и даже новый корпус телебашни Останкино. Отремонтированы шесть тысяч километров путей, а вдоль трасс появились туалеты. И даже в Киеве, который принимал только футбольный турнир Олимпиады, появились два новых отеля – "Братислава" и "Русь". Полностью реконструирован и республиканский стадион.

      олімпіада 1980

      В СССР построили 78 новых объектов

      В эфире телеканалов резко увеличилось количество программ, посвященных главному турниру. Но главные изменения были на улицах Москвы. Около миллиона людей столицы отправили в принудительные отпуска. 50 тысяч необеспеченных людей, к примеру, алкоголиков, душевнобольных или проституток – временно выселили за сто первый километр.

      олімпіада 80

      Яркое открытие Олимпийских игр

      Желанные продукты на прилавках

      Москва, Киев, Минск, Ленинград и Таллин временно забыли, что такое дефицит. В магазины завозили, что душа пожелает. Таким широким ассортиментом удивлены были даже спортсмены.

      срср
      В СССР временно забыли, что такое дефицит

      срср

      На прилавках было все, что душа пожелает

      Какой была главная фишка открытия Олимпийских игр – смотрите в программе.

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      Теги: Спорт История Вспомнить все СССР
      Источник: 24 канал
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