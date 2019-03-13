Згадати Все: Спорт під час війни

Якраз під 1980 рік в Союз мав прийти комунізм. І він прийшов, але лише у великих містах, лише на прилавках магазинів і лише на час проведення Олімпіади-80. Тоді радянські спортсмени тріумфували. І українців у командних та індивідуальних змаганнях було найбільше.

Бойкот Олімпіади-80

Олімпіада-80 мала стати тріумфом Радянського Союзу у світі. Так званим "привідкриттям залізної завіси", щоб показати – ми сучасні та прогресивні, а не якийсь там совок.

У які дивні міфи вірили у СРСР – дивіться у випуск "Згадати Все"

На тій олімпіаді спортсмени встановили аж 37 світових рекордів, але всі вони були затьмарені одним антирекордом. Відразу 65 країн бойкотували Олімпійські ігри в Москві. За агресію СРСР в Афганістані.



Олімпіада у 1980 році

Не приїхали традиційні лідери літніх видів спорту – США, Канада, ФРН, Японія, Корея. Ще низка країн виступали під олімпійським прапором. Ініціатором того бойкоту виступила Америка. І тодішня радянська пропаганда це пояснювала традиційно – ненавистю американців до радянського народу.

Чи була у СРСР безбідність – дивіться випуск "Згадати Все" про життя на пенсії

Недоолімпіада і зіпсоване свято було насамперед для Леоніда Брежнєва. Поганий настрій топ-чиновника можна було зрозуміти, адже Радянський Союз ледь не всю економіку переорієнтував на підготовку до олімпіади. Насамперед задля того, аби втерти носа американцям. А вони не приїхали.



Декорації на Олімпіаді 1980 року

Розбудова СРСР

В цей час побудували аж 78 нових об'єктів. Серед них термінали аеропортів, стадіони, готелі, велотреки й навіть новий корпус телевежі Останкіно. Поремонтовано шість тисяч кілометрів шляхів, а вздовж трас з'явилися туалети. І навіть у Києві, який приймав лише футбольний турнір олімпіади, з'явилися два нові готелі – "Братислава" та "Русь". Повністю реконструйовали і республіканський стадіон.



В СРСР побудували 78 нових об'єктів

В ефірі телеканалів різко збільшилось кількість програм присвячених головному турніру. Але головні зміни були на вулицях Москви. Близько мільйона людей столиці відправили у примусові відпустки. 50 тисяч незабезпечених людей, до прикладу, алкоголіків, психічнохворих чи повій – тимчасово виселили за сто перший кілометр.



Яскраве відкриття Олімпійських ігор

Омріяні продукти на прилавках

Москва, Київ, Мінськ, Ленінград і Таллін тимчасово забули, що таке дефіцит. У магазини завозили, чого душа забажає. Таким широким асортиментом здивовані були навіть спортсмени.



У СРСР тимчасово забули, що таке дефіцит



На прилавках було все, чого душа забажає

Якою була головна фішка відкриття Олімпійських ігор – дивіться у програмі.