Згадати Все: Спорт під час війни

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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Згадати все 48 Читать новость на русском

      Якраз під 1980 рік в Союз мав прийти комунізм. І він прийшов, але лише у великих містах, лише на прилавках магазинів і лише на час проведення Олімпіади-80. Тоді радянські спортсмени тріумфували. І українців у командних та індивідуальних змаганнях було найбільше.

      Бойкот Олімпіади-80

      Олімпіада-80 мала стати тріумфом Радянського Союзу у світі. Так званим "привідкриттям залізної завіси", щоб показати – ми сучасні та прогресивні, а не якийсь там совок.

      У які дивні міфи вірили у СРСР – дивіться у випуск "Згадати Все"

      На тій олімпіаді спортсмени встановили аж 37 світових рекордів, але всі вони були затьмарені одним антирекордом. Відразу 65 країн бойкотували Олімпійські ігри в Москві. За агресію СРСР в Афганістані.

      олімпіада
      Олімпіада у 1980 році

      Не приїхали традиційні лідери літніх видів спорту – США, Канада, ФРН, Японія, Корея. Ще низка країн виступали під олімпійським прапором. Ініціатором того бойкоту виступила Америка. І тодішня радянська пропаганда це пояснювала традиційно – ненавистю американців до радянського народу.

      Чи була у СРСР безбідність – дивіться випуск "Згадати Все" про життя на пенсії

      Недоолімпіада і зіпсоване свято було насамперед для Леоніда Брежнєва. Поганий настрій топ-чиновника можна було зрозуміти, адже Радянський Союз ледь не всю економіку переорієнтував на підготовку до олімпіади. Насамперед задля того, аби втерти носа американцям. А вони не приїхали.

      олімпіада 80
      Декорації на Олімпіаді 1980 року

      Розбудова СРСР

      В цей час побудували аж 78 нових об'єктів. Серед них термінали аеропортів, стадіони, готелі, велотреки й навіть новий корпус телевежі Останкіно. Поремонтовано шість тисяч кілометрів шляхів, а вздовж трас з'явилися туалети. І навіть у Києві, який приймав лише футбольний турнір олімпіади, з'явилися два нові готелі – "Братислава" та "Русь". Повністю реконструйовали і республіканський стадіон.

      олімпіада 1980
      В СРСР побудували 78 нових об'єктів

      В ефірі телеканалів різко збільшилось кількість програм присвячених головному турніру. Але головні зміни були на вулицях Москви. Близько мільйона людей столиці відправили у примусові відпустки. 50 тисяч незабезпечених людей, до прикладу, алкоголіків, психічнохворих чи повій – тимчасово виселили за сто перший кілометр.

      олімпіада 80
      Яскраве відкриття Олімпійських ігор 

      Омріяні продукти на прилавках

      Москва, Київ, Мінськ, Ленінград і Таллін тимчасово забули, що таке дефіцит. У магазини завозили, чого душа забажає. Таким широким асортиментом здивовані були навіть спортсмени. 

      срср
      У СРСР тимчасово забули, що таке дефіцит

      срср
      На прилавках було все, чого душа забажає

      Якою була головна фішка відкриття Олімпійських ігор – дивіться у програмі.

      blog_ava
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      Теги: Спорт Історія Згадати все СРСР
      Джерело: 24 канал
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