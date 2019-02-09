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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Згадати Все: Вибори як свято

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      Хоча вибори різних рівнів у всі роки в Союзі таки відбувалися, лише 1989-го відбулося яке-не-яке демократичне волевиявлення. А в усі часи масові черги до буфетів на виборчих дільницях, де продавали дефіцитні продукти, радянська пропаганда видавала за масовий похід віддати свій голос. Часто за єдиного кандидата у бюлетені.

      Вибори – це велике свято. Усю урочистість події відчували навіть ті, хто ще не мав права голосу. Бо з самого ранку у домі незвичне пожвавлення.

      У які дивні міфи вірили у СРСР – дивіться у випуск "Згадати Все"

      Виборча дільниця зустрічала музикою, лозунгами й запахом свіжих булочок. Правду кажучи, саме буфет найбільше цікавив зголоднілу радянську людину. 

      вибори срср
      Заклики йти на вибори у Радянському Союзі

      Жінки, особливо з малими дітьми, ставали в чергу, і не один раз. Адже це була чи не єдина можливість купити додому сосисок або сирків, тобто чого не було в магазинах зазвичай, 
      – пригадала власна кореспондентка "Новой газеты" в Україні Ольга Мусафірова. 

      Процедура голосування зводилась до викреслення з бюлетеня всіх тих, кого виборець не підтримує. Тобто мало залишитись одне прізвище. Але весь парадокс полягає в тому, що у бюлетені й було лише одне прізвище. Заходити у кабінку для голосування абсолютно не мало сенсу.

      вибори срср
      Вибори у СРСР / Фото Getty Images

      Кандидат-депутат не потребував жодної політичної реклами й не особливо переймався, що люди часто взагалі не знають, за кого голосують.

      Звичайно, що не було цих бігбордів та рекламних роликів. Депутати ці були майже нікому невідомі,
      – сказав журналіст Сергій Руденко. 

      вибори срср
      У бюлетені було лише одне прізвище

      Велика частина тодішньої Верховної Ради обиралася саме за професійним принципом. Серед 1500 депутатів двох палат Ради СРСР обов'язково були з півтисячі робітників, 160 колгоспників, 250 представників інтелектуальних професій. Приблизно третину місць у Верховній Раді займали жінки. 

      Чи була у СРСР безбідність – дивіться випуск "Згадати Все" про життя на пенсії

      Що чекало на людину, якщо вона не прийшла на голосування – дивіться у програмі. 

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      Теги: Згадати все СРСР Історія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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