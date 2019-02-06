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      Згадати Все: Радянські міфи

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      Назбирати кілограм сушених комарів чи трилітрову банку сигаретного попелу. І все це здати в аптеку. Правда, ніхто не знав, у яку саме, але всі вірили, що дадуть за ці труди аж півтисячі. І це якщо тебе не викраде чорна Волга. Міфи, у які вірили, схоже, не лише діти.

      Міфи в СРСР були дуже різними. Для дітей були свої міфи, для підлітків свої, а для дорослих ще інші. Підлітки зазвичай розповідали один одному міфічні історії, які жодного стосунку не мали до реальності.

      Пам'ятаєте, яким був чоловік мрії радянської жінки? Дивіться випуск "Згадати Все" про справжнього мужчину СРСР

      Міфами було просякнуті усі сфери життя. Якимось "радянським" дивом, вигадані історії міцно вкарбовувались у голови людей ще змалечку.

      Вихователька в дитячому садку говорила, що зранку небо червоніє, тому що в Кремлі запалюють зірки,
      – пригадав письменник Дмитро Капранов.

      Але широкий світ радянської міфології на добрих історіях про кремлівські зірочки не закінчувалось. Часто самі діти таке вигадували, що на жодну голову не налізало. До прикладу, про жувальну гумку. Не можна відразу її кидати до рота, спочатку треба її з усіх сторін оглянути. Адже гумки везли із недружніх союзу країн.

      гумки
      Жувальні гумки СРСР

      Страшні капіталісти ховають в гумках леза. Коли цю гумку вживати, то можна сильно порізатися. Я пам'ятаю, що я свої перші гумки, перевіряв обов'язково,
       – розповів інформаційний директор 24 каналу Анатолій Яворський.

      Не можна було брати від незнайомців цукерки, бо вони, найімовірніше, отруєні. Попри всюдисущі партійні переконання, що безпечнішої за країну "серпа і молота" нічого немає на світі. Все ж дітлахів лякали історіями, навіяними ще часами червоного терору.

      Страх бути арештованим був найпотужнішим. Тож побачиш чорну "Волгу" з таємничими номерами треба було тікати від неї чимдуж. 

      В які дивні міфи вірили в СРСР – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Історія Згадати все СРСР
      Джерело: 24 канал
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