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      Згадати все: Радянський чоловік

      Згадати все 208 Читать новость на русском

      Він любить спорт? Щоправда, дивитися по телевізору, а не грати. Чуйний та уважний? Але після дванадцятигодинного робочого дня сил ні на що не вистачає. А, може, він привабливий без нормальних засобів гігієни та зручного одягу? Який же він, справжній пересічний радянський чоловік.

      Сльози радянських жінок дуже легко пояснити, адже всі красиві герої-чоловіки насправді були лише у кіно. Натомість у реальному житті доводилося стикатися зовсім з іншим. 

      Чи була у СРСР безбідність? Пам'ятаєте? Тоді дивіться випуск "Згадати Все" про життя на пенсії

      Хоча і у фільмах чоловіки не завжди були ідеальними. Наприклад, Шурік з "Операция "И" та інші пригоди Шуріка" був невпевненим у собі студентом в окулярах. Якось не дуже схожий на ідеал.

      До того ж радянському чоловікові не годилося бути смішним. Треба більше солідності, ну хоча б як у кіногероя Георгія Івановича з фільму "Москва сльозам не вірить".

      Гоша зовсім інший. В першу чергу, він робітник, створює все своїми руками, проте в ньому теж є щось інтелектуальне. Погодьтесь, він не масовий ідеал, але це одна з граней розвитку,
      – зауважила завідувачка кафедри історії Наталя Шліхта. 

      Відтак, саме Гоша найбільше схожий на ідеального чоловіка, якого вимальовувала радянська пропаганда. 

      Гоша Іванович – ідеал радянського чоловіка
      Гоша Іванович – ідеал радянського чоловіка

      Розповідали, що я вийду заміж і мій чоловік буде опорою. Так показували і в кіно, і в книгах про це писали. Проте реальність така: чоловік ходить на роботу з ранку до вечора, приходить втомлений, йому нічого вже й не хочеться,
      – згадала психологиня Наталя Шестак.

      І неважливо чим там займаються деякі чоловіки. Робота бувала абсолютно безглуздою, але рухатись і щось змінювати – це не в стилі тодішнього суспільства. А от повага в сім'ї ніколи не була в пріоритеті. Для радянського чоловіка найвищою похвалою були грамота з роботи за трудові досягнення та повага колективу. 

      Ідеальний чоловік – той, кого поважають у суспільстві. Він обов'язково повинен мати сім'ю, у якій всі мовчать. Він не має висловлювати почуттів на публіці, відтак це призводило до п'янок та скандалів. До речі, про них теж всі мали мовчати,
      – зауважила Шестак.

      А поскандалити з дружиною, покаравши її тим, що пішов з дому й напився до чортиків, було звичайною справою. У СРСР масштаби алкоголізму били всі рекорди. Відверто кажучи, щоб випити скандалу не потрібно, головне – компанія.


      Деякі радянські чоловіки запивали всі невдачі чи проблеми горілкою

      І саме тут простежується той разючий контраст між образом, який ліпила радянська пропаганда – роботящий, спортивний, ідейний, обов'язково патріот, готовий захищати слабших, і тим реальним пересічним радянським чоловіком, який частенько засинав на зупинці, не маючи сил дістатися дому.

      Як заробляли люди у відрядженнях? Якщо пригадали – читайте програму "Згадати Все" про відрядження в епоху дефіциту

      До якої романтики вдавалися радянські чоловіки та чому не дарували квіти – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Кіно СРСР Згадати все Історія
      Джерело: 24 канал
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