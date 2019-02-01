Вспомнить всё: Советский мужчина

Он любит спорт? Правда, смотреть по телевизору, а не играть. Чуткий и внимательный? Но после двенадцатичасового рабочего дня сил ни на что не хватает. А, может, он привлекателен без нормальных средств гигиены и удобной одежды? Какой же он, настоящий рядовой советский мужчина.

Слезы советских женщин очень легко объяснить, ведь все красивые герои-мужчины на самом деле были только в кино. В то же время в реальной жизни приходилось сталкиваться совсем с другим.

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Хотя и в фильмах мужчины не всегда были идеальными. Например, Шурик из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" был неуверенным в себе студентом в очках. Как-то не очень похож на идеал.

К тому же советскому мужчине не следовало быть смешным. Нужно больше солидности, ну хотя бы как у киногероя Георгия Ивановича из фильма "Москва слезам не верит".

Гоша совсем другой. В первую очередь, он рабочий, создает все своими руками, однако в нём тоже есть что-то интеллектуальное. Согласитесь, он не массовый идеал, но это одна из граней развития,

– отметила заведующая кафедрой истории Наталья Шлихта.

Следовательно, именно Гоша больше всего похож на идеального мужчину, которого вырисовывала советская пропаганда.



Гоша Иванович – идеал советского мужчины

Рассказывали, что я выйду замуж и мой муж будет опорой. Так показывали и в кино, и в книгах об этом писали. Однако реальность такова: муж ходит на работу с утра до вечера, приходит уставший, ему ничего уже не хочется,

– вспомнила психолог Наталья Шестак.

И неважно чем там занимаются некоторые мужчины. Работа бывала абсолютно бессмысленной, но двигаться и что-то менять – это не в стиле тогдашнего общества. А вот уважение в семье никогда не было в приоритете. Для советского мужчины высшей похвалой были грамота с работы за трудовые достижения и уважение коллектива.

Идеальный мужчина – тот, кого уважают в обществе. Он обязательно должен иметь семью, в которой все молчат. Он не должен выражать чувств на публике, поэтому это приводило к пьянкам и скандалам. Кстати, о них тоже все должны были молчать,

– сказала Шестак.

А поскандалить с женой, наказав её тем, что ушёл из дома и напился до чертиков, было обычным делом. В СССР масштабы алкоголизма били все рекорды. Откровенно говоря, чтобы выпить скандала не нужно, главное – компания.

Некоторые советские мужчины запивали все неудачи или проблемы водкой

И здесь прослеживается тот разительный контраст между образом, который лепила советская пропаганда – работящий, спортивный, идейный, обязательно патриот, готовый защищать слабых, и тем реальным рядовым советским мужчиной, который частенько засыпал на остановке, не имея сил добраться домой.

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