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      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии

      Вспомнить все 15 Читати новину українською

      Советская власть обещала всем безбедность. Даже пенсионерам. Однако, в реальности все было не так радужно. Если, конечно, ты не персональный пенсионер. Для них и санатории были, и такое же персональное обеспечение. Но даже такие пенсионеры боялись "заслуженного отдыха", как огня.

      40 лет водил Моисей по пустыне свой народ, чтобы умерли те, кто помнит старый лад. И почти столько же лет с начала основания СССР, а именно в 1956 году, был принят первый закон о пенсии.

      Ты – мне! А я тебе! Помните? Тогда читайте выпуск "Вспомнить Все" про советский блат

      Вот кем бы ты ни был в Совке  или почтенным "номенклатурщиком", или заслуженным сталеваром с многолетним опытом рано или поздно к каждому приходила она советская пенсия.

      Забвение

      пенсія срср
      Пенсионеров во время СССР быстро забывали и они оставались наедине

      Хотел того человек или нет, его обязательно торжественно отправляли на отдых, не обязательно заслуженный. А чтобы хоть как-то подбодрить пенсионера, устраивали целую церемонию.

      То есть всем коллективом собирались где-то в ресторане, говорили красивые, высокие слова, а потом раз и наступало забвение. Телефоны замолкали, никто не писал, никто не заходил в гости. То есть ты уже не участвуешь в процессе построения светлого будущего, значит, ты уже не интересен никому,
      – вспоминает народный артист Украины Анатолий Матвийчук.

      И как бы весь мир останавливался, как только в кармане появлялось пенсионное удостоверение.

      "Морально им было трудно, когда ты востребован, когда идешь на работу и вроде все казалось хорошо, – и тут тебе находят замену. Ведь каждый из нас считает себя незаменимым. И когда человек видит, что приходит молодой человек, и отряд не заметил замены бойца, то в этом плане было трудно", – пояснил академик НАН Украины и коллекционер Гринев.

      Пенсионные развлечения

      пенсія срср
      Пенсионеры любили играть в домино или шахматы

      Трудно было понять, как жить дальше и чем заниматься. Ведь в стране серпа и молота таким людям места не находилось.

      Для них оставалось одно занятие: либо играть в домино у дома, или в шахматы,
      – сказал Анатолий Матвийчук.

      пенсіонери срсрс
      Бабушки любили поболтать и посплетничать на скамейках у дома

      Сами заботились о своем пенсионном досуги и женщины. "Они садились на лавочках у подъездов и очень внимательно следили, кто с кем идет, кто когда возвращается домой, кто и что несет. Если вам надо было что-то узнать, надо было выдернуть одну из бабушек и просто ее расспросить", – добавил Анатолий Матвийчук .

      Как раньше воспитывали детей? Помните дворовое воспитание? Смотрите выпуск "Вспомнить Все" о детском воспитании на улице и дома

      Утешение пенсионерам можно было найти в маленьких радостях. Как семья или свой, персональный "уголок" – где-то за городом. И с радостью посмотреть за внуками, пока их взрослые дети выполняют очередную 5-годку.

      пенсіонери срср
      Везло пенсионерам, которые могли поиграть со своими внуками

      Пенсионные выплаты

      пенсія срср
      Выплаты пенсинерам были очень разными: кто-то жил багато, а кто-то – очень бедно

      Сбывались пролетарские мечты у тех, кому при жизни удалось стать значимой партийной персоной. Тогда как жизнь, так и пенсия были в радость.

      Персональная пенсия пенсионера местного значения – 300 рублей, республиканского значения – рублей 800. У пенсионера союзного значения пенсия была 1000-1200 рублей. Это очень большие деньги для советского человека. Тем более для пенсионера,
      отметил редактор 24 канала Игорь Чичкань.

      Как заверил Анатолий Матвийчук, для категории этих людей было открыто все: специальные магазины, санатории для отдыха, специальные больницы, поликлиники. Но попасть в элитный клуб привилегированных пенсионеров было не так просто. При жизни нужно было стать чуть ли не народным героем или успешным карьеристом.

      санаторії срср
      Для элитных пенсионеров союзного значения было открыто все

      Если некий homo sovieticus становился для партии лучшим другом, то и жить с каждым днем ​​становилось все легче и радостнее. Несмотря на декларируемое советское равноправие, жить хорошо дано не всем. Ни обычной пенсии, ни сил не хватало на пролетарские роскоши городским работягам. А если ты крестьянин? Колхозникам вообще только в середине 60-х начали платить какие-какие средства – 12 рублей! А начиная с 1985 года эта цифра доросла до 40 рублей!

      Не то, чтобы на путешествия или на одежду не хватало, а даже себя в порядок привести. И по большей части тем, которые едва не всю жизнь непосильно работали. А потом именно так их благодарила "страна равных возможностей".

      Кому же неизвестно советское "все равны, но есть равнее"? Смотрите выпуск "Вспомнить все" о уравниловку в СССР

      "Знаете мое первое впечатление за границей, когда я увидел пенсионеров на улицах, я не поверил своим глазам. Это совершенно элитарные люди, которые очень со вкусом одеваются, следят за своими ноготками, прической. Которые общаются где-то в маленьких кафе за кофе, за чаем, которые часто улыбаются, которые ходят на улицах парами", – поделился впечатлениями Анатолий Матвийчук.

      Подработка

      черги срсрс
      Пенсионеры, чтобы подзаработать, стояли в очередях за деньги

      А если уж совсем не сиделось на месте, а в кошельке ветер свищет, то приходило время для подработки.

      Вот у меня брат, например, работал. Люди его просили то мотор починить, то еще что-то сделать,
      – рассказала самая старшая модель Украины Галина Герасимова.

      А кто бы еще постоял за дефицитным товаром, как бабушка по соседству. Поэтому очередь из пенсионеров у магазинов была не в диковинку.

      "Они туда приходили утром, записывались. Можно было нанять, извините за такое грубое слово, пенсионера, заплатить ему немножко. Сказать: "Баба Муся идите постойте вместо меня в очереди за киевским тортом на Крещатике в магазине, я вам возмещу". И вот эти бабульки честно отстаивали там за каким-то дефицитным тортом или утром за молоком с трехлитровыми бидончиками", – вспоминает Анатолий Матвийчук.

      А помните, что делали в СССР, если не хватало зарплаты? Смотрите выпуск "Вспомнить Все" о вторичной занятости

      И строгое существования на границе с выживанием все равно подкашивало даже самых стойких. И пенсию, в которой приходилось дальше выживать, боялись как огня.

      На самом деле, пожалуй, трудно найти на земном шаре страну, в которой пенсионеры были бы столь счастливыми и одновременно столь несчастными людьми, как в Советском Союзе,
      – подытожил Анатолий Матвийчук.

      Теги: Вспомнить все СССР Пенсіонери История
      Источник: 24 канал
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