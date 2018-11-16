Вспомнить Все. Уравниловка

Еще один из идеологов социализма Карл Маркс всячески критиковал уравниловку во всех проявлениях. Но уже с 50-х годов вожди Союза делали наоборот все, что завещали отцы-основатели коммунистического движения. Почему же зарплата инженера сравнивалась с оплатой низкоквалифицированным работникам? А как насчет уравниловки в быту или даже в гастрономе. И так – по всей стране. Хоть и не для каждого.

Была ли в Союзе уравниловка? Да это же сказка! И миссия как бы понятна и благородна – дать всем равные возможности, жалованье, доступ к благам. Просто поставить между всеми людьми знак "равно".

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"Уравниловка – это характерное явление для любого тоталитарного общества. Это четко отражено у Оруэлла. Все равны, но есть и равнее равных. Потому что кто-то должен этими равными управлять", – рассказал писатель Сергей Пантюк.

Кстати, при Сталине никакой уравниловки не было. Инженеры справедливо получали в десятки раз больше, чем простые рабочие. Но индустриализация вдруг сменилась развитым социализмом. Пролетарии, рабочие, настоящие трудяги. В Союзе стали пропагандировать культ человека с молотом.

Это было уравнивание людей интеллектуального труда и физического. И иногда физический труд преобладал над интеллектуальным. Музыкант, который закончил консерваторию и работал в филармонии, мог получали копейки. Или врач, который проходил училище, институт, ординатуру мог также получать копейки. А шахтер или водитель электровоза получал значительно большие деньги,

– вспоминает Анатолий Матвийчук, народный артист Украины.

Зарплаты в Союзе начинались где-то от 70 рублей. Это у уборщиц и совсем низкоквалифицированных кадров. Стандартная плата инженера не намного больше – где-то от 110. А кому же перепадало больше всего?

"Я имел возможность видеть эти простыни с зарплатами. Обычные токари пятого или шестого разряда получали в пределах 300 рублей. Это была не то, что уравниловка, это было псевдовыделение. Страна рабочего класса. И этот рабочий класс надо как-то мотивировать", – добавил писатель Пантюк.

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Ну а чем мотивировали, например, психологов? Борис Херсонский, психиатр, поэт и переводчик, вспоминает, когда закончил институт и уехал в район работать, его заработная плата была 110 рублей. "Кое-что все-таки нам перепадало. Были какие-то взятки. Это было село. Нам приносили курицу, рыбу иногда. И никто не отказывался", – рассказал он.

В селах слово уравниловка не очень любили. Потому что ее там просто не существовало. Из воспоминаний Пантюка, жизнь крестьян была очень несправедливой: "бабушки, которые пололи, спины не разгибали, получали мизер".

А вот какие средства получали начальники разных рангов, статусов и разрядов в Союзе – смотрите в программе.