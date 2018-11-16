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      Згадати Все. Зрівнялівка

      Згадати все 90 Читать новость на русском

      Ще один із ідеологів соціалізму Карл Маркс усіляко критикував зрівнялівку у всіх проявах. Але вже із 50-х років вожді Союзу робили все, але навпаки, ніж заповідали "батьки-засновники" комуністичного руху. Чому ж зарплатня інженера зрівнювалася із оплатою низькокваліфікованим працівникам? А як щодо зрівнялівки у побуті чи навіть гастрономі. І так – по всій країні. Хоч і не для кожного.

      Чи була у Союзі зрівнялівка? Та це ж казка! І місія наче зрозуміла і благородна – дати всім рівні можливості, платню, доступ до благ. Просто поставити між усіма людьми знак "дорівнює".

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      "Зрівнялівка – це характерне явище для будь-якого тоталітарного суспільства. Це чітко відбито в Орвелла. Всі рівні, але і рівніші від рівних. Бо хтось має цими рівними керувати", – розповів письменник Сергій Пантюк.

      До речі, при Сталіні ніякої зрівнялівки ще не було. Інженери справедливо отримували у десятки разів більше, ніж прості робітники. Але індустріалізація раптом змінилася розвинутим соціалізмом. Пролетарі, робітники, справжні трудяги. У Союзі стали пропагувати культ людини з молотом.

      Це було зрівняння людей інтелектуальної праці і фізичної. Й інколи фізична праця переважала над інтелектуальною. Музикант, який закінчив консерваторію і працював у філармонії міг отримували копійки. Або лікар, який проходив училище, інститут, ординатуру міг також отримувати копійки. А шахтар чи електровозник отримував значно більші гроші,
      – згадує Анатолій Матвійчук, Народний артист України.

      Зарплати у Союзі починалися десь від 70 рублів. Це у прибиральниць і зовсім низькокваліфікованих кадрів. Стандартна платня інженера не набагато більша – десь від 110. А кому ж перепадало найбільше?

      "Я мав можливість бачити ці простирадла із зарплатами. Звичайні токарі п'ятого чи шостого розряду отримували в межах 300 рублів. Це була не те, що зрівнялівка, це було псевдовиділення. Країна робочого класу. І цей робочий клас треба якось мотивувати", – додав письменник Пантюк.

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      Ну а чим мотивували наприклад психологів? Борис Херсонський, психіатр, поет і перекладач, згадує, коли закінчив інститут і поїхав у район працювати, його заробітна платня була 110 рублів. "Дещо все-таки нам перепадало. Були якісь хабарі. Це було село. Нам приносили курку, рибу колись. І ніхто не відмовлявся", – розповів він.

      У селах слово зрівнялівка не дуже любили. Бо її там просто не існувало. Зі спогадів Пантюка, життя селян було дуже несправедливим: "Бабусі, які сапали, пололи, спини не розгинали, – отримували мізер".

      А от, які кошти отримували голови різних рангів, статусів і розрядів у Союзі – дивіться у програмі.

      Теги: Історія Новини України Згадати все СРСР
      Джерело: 24 канал
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