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      Вспомнить Всё: Советские мифы

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      Собрать килограмм сушеных комаров или трехлитровую банку сигаретного пепла. И все это сдать в аптеку. Правда, никто не знал, в какую именно, но все верили, что дадут за эти труды почти полтысячи. И это если тебя не похитит черная "Волга". Мифы, в которые верили, похоже, не только дети.

      Мифы в СССР были очень разными. Для детей были свои мифы, для подростков свои, а для взрослых третьи. Подростки обычно рассказывали друг другу мифические истории, которые никакого отношения не имели к реальности.

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      Мифами были проникнуты все сферы жизни. Неким "советским" чудом, вымышленные истории прочно впечатывались в головы людей еще с детства.

      Воспитательница в детском саду говорила, что утром небо краснеет, потому что в Кремле зажигают звезды,
      – вспомнил писатель Дмитрий Капранов.

      Но широкий мир советской мифологии добрыми историями о кремлевских звездочках не заканчивался. Часто сами дети такое придумывали, что ни на одну голову не налезет. К примеру, о жевательной резинке. Нельзя сразу ее бросать в рот, сначала надо ее со всех сторон осмотреть. Ведь жвачки везли из недружественных Союзу стран.

      гумкиЖевательные резинки СССР

      Страшные капиталисты прячут в жвачках лезвия. Если эту жвачку съесть, то можно сильно порезаться. Я помню, что я свои первые жвачки, проверял обязательно,
      – рассказал информационный директор 24 канала Анатолий Яворский.

      Нельзя было брать от незнакомцев конфеты, потому что они, скорее всего, отравлены. Несмотря на вездесущие партийные убеждения, что безопаснее страны "серпа и молота" ничего нет на свете, детей всё же пугали историями, навеянными еще временами красного террора.

      Страх быть арестованным был мощным. Поэтому увидев черную "Волгу" с таинственными номерами надо было бежать от нее изо всех сил.

      В какие странные мифы верили в СССР – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины История СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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