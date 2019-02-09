Вспомнить Все: Выборы как праздник

Хотя выборы разных уровней во все годы в Союзе таки происходили, лишь в 1989-м произошло какое-не-какое демократическое волеизъявление. А во все времена массовые очереди к буфетам на избирательных участках, где продавали дефицитные продукты, советская пропаганда выдавала за массовый поход отдать свой голос. Часто за единого кандидата в бюллетне.

Выборы – это большой праздник. Все торжество события чувствовали даже те, кто еще не имел права голоса. Потому что с самого утра в доме непривычное оживление.

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Избирательный участок встречал музыкой, лозунгами и запахом свежих булочек. Правду говоря, именно буфет больше всего интересовал проголодавшегося советского человека.

Призывы идти на выборы в Советском Союзе

Женщины, особенно с малыми детьми, становились в очередь, и не один раз. Ведь это была едва ли не единственная возможность купить домой сосисок или сырков, то есть чего не было в магазинах обычно,

– вспомнила собственная корреспондентка "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.

Процедура голосования сводилась к вычеркивания из бюллетеня всех тех, кого избиратель не поддерживает. То есть должно было остаться одна фамилия. Но весь парадокс заключается в том, что в бюллетене было только одна фамилия. Заходить в кабинку для голосования абсолютно не имело смысла.

Выборы в СССР / Getty Images

Кандидат-депутат не нуждался ни в какой политической рекламе и не особо беспокоился, что люди часто вообще не знают, за кого голосуют.

Конечно, что не было этих бигбордов и рекламных роликов. Депутаты эти были почти никому неизвестны,

– сказал журналист Сергей Руденко.

В бюллетене была только одна фамилия

Большая часть тогдашней Верховной Рады избиралась именно по профессиональному принципу. Среди 1500 депутатов двух палат Совета СССР обязательно были с полтысячи рабочих, 160 колхозников, 250 представителей интеллектуальных профессий. Примерно треть мест в Верховной Раде занимали женщины.

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