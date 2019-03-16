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      Згадати Все: Творча самодіяльність

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      Вона могла бути різноманітна: художня, театральна, поетична. Тут розвивали таланти, дані від природи. Але головне, щоб правильних пісень співали, танцювали так само правильно. А як це? А в соцреалістичному стилі. У декого саме така подача й відбивала бажання у подальшому розвивати свої таланти аж до професіоналізму.

      У Радянському Союзі велике значення мала народна самодіяльність. Хоча українці, і без команди зверху чудово давали собі раду.

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      У величезній хаті збиралися люди – це були залишки традиційних українських забав. Дорослі перевдягалися, мінялись костюмами. Це ще не була радянщина, яка прийшла пізніше. В тому була велика цінність, було дуже щиро, весело й о'бєднувало всіх, згадав автор-виконавець, режисер Сергій Файфура.

      Ота велика хата, куди збиралася молодь скажімо на вечорниці з часом трансформувалась у нову форму культурного життя – сільський будинок культури

      Була кафельна груба, її треба було ще протопити. Я пам'ятаю запах тих дров дотепер. Обов'язково приходив чоловік з бензопилою, було cвіже дерево та бензин,
      – сказав народний артист України Петро Мага.

      У теплому клубі час проводили абсолютно по-різному. Розваги на будь-який смак – обов'язково при клубі була бібліотека, в яку практично ніхто не ходив. Вона завжди пахнула фарбою і книгами. А у вечірні години осередок сільської культури окуповували "спортсмени".

      "Процвітала дідівщина поряд з тенісним столом, якщо приходив хтось старший, то лунала команда "ракетки на стіл"", – згадав Петро Мага.

      Проте це все – факультативні заняття. Основна місія будинку культури – організовувати різноманітні творчі колективи співу, танцю, естрадної музики, декламування поезії, патріотичної пісні. Нових артистів збирали з-під палки, бо був план з народної самодіяльності, який не можна не виконати.

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      Самодіяльність була й примусовою

      Для дітей з головою зануритись у самодіяльність – не проблема. А от дорослі від добровільно-примусових концертів у захваті не були.

      Навіть в селах відчувалася штучність всього. Тому що була біднота і злиденне життя. Всі рахували копійки  і тут треба жовтневій революції тішитися. Треба було показати, що всім добре,
      – сказав автор-виконавець, режисер Сергій Файфура.

      Радянській машині потрібно було примусово завантажувати людей культурою, бо так нав'язувалася ідеологія. творчість була переважно російською мовою, а все що українське у ті часи автоматично означало шароварщину.

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      Культура була засобом для пропаганди

      Будь-яка самодіяльність поза офіційними клубами культури автоматично незаконна. Квартирні концерти, читання заборонених письменників і обмін самвидавом – теж народна самодіяльність. Її карали реальними тюремними термінами. І після цього слухати концерти з оспівуванням жовтневої революції хотілося уже не всім.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Згадати все Історія Новини культури СРСР
      Джерело: 24 канал
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