Пропагандистские СМИ сообщают о карантинных ограничениях сроком на три недели, введенных в четырех больницах и одном роддоме Иркутска.

Реакция Кремля на события в регионе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал игнорировать любые слухи вокруг ситуации в области и опираться только на данные контролирующих органов.

"Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не прислушиваясь к различным слухам и домыслам. Есть Роспотребнадзор, где работают высококлассные специалисты в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям", – заявил представитель Кремля.

Несмотря на официальные заверения в безопасности, в региональных медучреждениях продолжают действовать противоэпидемические ограничения.

Напомним, что ранее на алюминиевом заводе в Шелехове ввели режим ношения масок. Именно в этом городе на прошлой неделе скончалась лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова, после чего под наблюдение и на карантин поместили почти 200 человек, которые с ней контактировали.

По данным местных СМИ, причиной смерти женщины могло стать заражение легочной чумой, однако официальные власти это категорически отрицают. Впоследствии Роспотребнадзор обнародовал отчет о якобы стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.