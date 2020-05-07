Есть хороший знак: какова вероятность вспышки COVID-19 после ослабления карантина

Новые вспышки коронавируса еще возможны в Украине. Все будет зависеть от поведения граждан. Если украинцы не будут нарушать карантин, он закончится быстрее, считает эпидемиолог.

Журналіст 24 каналу поспілкувався із завідувачем Відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ Романом Родиною. Експерт розповів за яких умов Україна уникне нових спалахів COVID-19.

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Українці "сидять" на карантині вже майже два місяці. Заходи були запроваджені 12 березня.

У боротьбі з хворобою, наша держава як й більшість цивілізованих країн, пішла шляхом введення карантину, зокрема, самоізоляції громадян. У результаті епідемію коронавірусу вдається контролювати й передбачається поступове зменшення кількісті випадків COVID-19.

Епідеміолог Роман Родина вважає, що рішення про послаблення карантину було прийнято зважено, адже в Україні рівень захворювання стабілізувався. Проте експерт підкреслив, що ситуація може погіршитись, якщо люди почнуть масово порушувати карантин після його пом’якшення.

Поетапне послаблення карантину запланували на підставі того, що протягом останніх тижнів кількість нових випадків захворювання коливається у межах 400-570 випадків за добу. Це говорить про стабілізацію ситуації,

– підкреслює Роман Родина.

Також експерт зазначив, що другим критерієм для ухвалення рішення є збільшення кількості тестувань. Зараз тестують до семи тисяч зразків на добу.

Роман Родина / Фото Укрінформ

"Ми тестуємо всіх хворих з пневмонією, незалежно від наявності симптомів COVID-19. А кожних п’ять днів проводиться тестування медиків. Також перевірятимуть всіх, хто буде йти на планові операції", – розповідає Роман Родина.

Відсоток позитивних результатів тестування зменшується, що теж є добрим знаком, наголошує експерт.

Чи з’являться нові спалахи коронавірусу в Україні?

Але послаблення карантину, не означає, що жорсткі заходи вже не повернуться. Пом’якшення не є безумовним й все буде залежати від подальшої ситуації. Якщо будуть з’являтись нові спалахи й кількість захворювань почне збільшуватись, жорсткий карантин повернеться миттєво.

Аби цього не відбулось, необхідно дотримуватись діючих на даний момент обмежень до 11 травня. А після пом’якшення карантину доведеться також пристосовуватись до нових правил життя, зазначає експерт. Адже це лише перший етап виходу з карантину й він передбачатиме обмеження.

Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

Наприклад перукарні працюватимуть у такому режимі: лише за попереднім записом, в приміщенні перукарні не можна буде очікувати на стрижку, а персонал зобов’язаний буде носити засоби індивідуального захисту.

Прогулянки у парках будуть дозволені, але теж з певними обмеженнями – не можна збиратися групами.

Пікніки й вилазки на шашличок поки що будуть заборонені, оскільки такий вид відпочинку передбачає спілкування з людьми, які можуть бути інфікованими.

Нагадуємо, що COVID-19 може переноситись без симптомів. Тож, людина може й не знати, що наражає на небезпеку інших.

У кінці тижня українці матимуть три вихідних – 9, 10 та 11 травня. В ці дні ще діятимуть правила жорсткого карантину, тому важливо їх не порушувати. Це необхідно для того аби швидше подолати епідемію й скасувати всі карантинні обмеження.

Якщо громадяни будуть порушувати правила, якими б вони не були, в Україні з’являтимуться нові спалахи захворювання.

Коли ми будемо дотримуватись тих обмежень у ході послаблення, то ситуація буде розвиватися передбачувано й ми швидше вийдемо з карантину. У такому разі нових спалахів не буде. Захворюваність буде поступово йти на спад.

Плакат для заохочення населення дотримуватися карантинних заходів / Ілюстрація МОН

Також експерт розповів, що уряд планує запровадити поняття адаптивного карантину, тобто місцева влада зможе самостійно посилювати карантин, але не послаблювати його, як це відбулось у Черкасах.

Епідеміолог сподівається, що у цьому регіоні не буде нових спалахів інфекції, через порушення карантину, але перші висновки можна буде зробити лише наприкінці тижня, коли мине інкубаційний період.