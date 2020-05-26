Вспышку COVID-19 зафиксировали на заводе в Торчине
На предприятии, которое производит майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", в поселке Торчин Луцкого района.
На підприємстві запровадили посилений санітарний режим, а працівники перебувають під наглядом лікарів. Про це під час брифінгу МОЗ повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.
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"Волиньхолдинг" входить до складу міжнародної компанії Nestle. За її словами, станом на 25 травня на підприємстві зафіксовували 8 випадків COVID-19. Випадки зареєстровані:
- у Луцьку,
- 3 в Луцькому районі,
- 2 в Ківерцівському;
- 1 в Локачинському районі.
Крім того, встановили коло контактних осіб. Це ще 45 людей під загрозою.
Усі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи,
– заявила Щербак.
Ймовірно, усіх заразив перший хворий, що ходив на роботу з ознаками гострого респіраторного захворювання.
Довідка. Нещодавно у МОЗ зазначили, що не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 25 травня 8 регіонів України не можуть послабити карантин, в тому числі і Волинська область.
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