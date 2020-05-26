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Вспышку COVID-19 зафиксировали на заводе в Торчине

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Спалах коронавірусу на Волині
Спалах коронавірусу на Волині / GettyImages

На предприятии, которое производит майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", в поселке Торчин Луцкого района.

На підприємстві запровадили посилений санітарний режим, а працівники перебувають під наглядом лікарів. Про це під час брифінгу МОЗ повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Важливо Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

"Волиньхолдинг" входить до складу міжнародної компанії Nestle. За її словами, станом на 25 травня на підприємстві зафіксовували 8 випадків COVID-19. Випадки зареєстровані:

  • у Луцьку,
  • 3 в Луцькому районі,
  • 2 в Ківерцівському;
  • 1 в Локачинському районі.

Крім того, встановили коло контактних осіб. Це ще 45 людей під загрозою.

Усі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи,
– заявила Щербак.

Ймовірно, усіх заразив перший хворий, що ходив на роботу з ознаками гострого респіраторного захворювання.

Довідка. Нещодавно у МОЗ зазначили, що не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 25 травня 8 регіонів України не можуть послабити карантин, в тому числі і Волинська область.

 
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Луцка Карантин в Украине 2020 Волынь Коронавирус в Украине Новости Украины
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