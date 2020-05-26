Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Спалах COVID-19 зафіксували на заводі у Торчині

-
Спалах коронавірусу на Волині
Спалах коронавірусу на Волині / GettyImages

На підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району.

На підприємстві запровадили посилений санітарний режим, а працівники перебувають під наглядом лікарів. Про це під час брифінгу МОЗ повідомила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Важливо Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

"Волиньхолдинг" входить до складу міжнародної компанії Nestle. За словами Щербак, станом на 25 травня на підприємстві зафіксували 8 випадків COVID-19. Вони зареєстровані:

  • у Луцьку,
  • 3 в Луцькому районі,
  • 2 в Ківерцівському;
  • 1 в Локачинському районі.

Крім того, встановили коло контактних осіб. Це ще 45 людей під загрозою.

Усі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи,
– заявила Щербак.

Ймовірно, усіх заразив перший хворий, що ходив на роботу з ознаками гострого респіраторного захворювання.

Довідка. Нещодавно у МОЗ зазначили, що не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 25 травня 8 регіонів України не можуть послабити карантин, в тому числі і Волинська область.

  симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Луцька Карантин в Україні 2020 Волинь Коронавірус в Україні Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зґвалтування у Кагарлику: поліція приваблює як борців зі злочинністю, так і садистів
25 травня , 22:00 Зґвалтування у Кагарлику: поліція приваблює як борців зі злочинністю, так і садистів
Анна Маляр
Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
25 травня , 19:39 Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
Ярослав Голобородько
Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
20 травня , 15:41 Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
Марта Пономаренко