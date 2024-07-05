Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что беспилотные системы показали высокую эффективность на поле боя. На совещании решали общие проблемы и говорили о вещах, которые объединяют все подразделения беспилотников.

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Встреча Сырского с подразделениями БПЛА

Те военные, которые проходили службу до 2014 года, по словам Федоренко, помнят встречу с Генштабом совсем по-другому: все стояли стройно, "трава красится" и т.д. Сейчас же – это беседа равных, несмотря на субординацию военного подчинения.

Ты можешь сказать простым языком, иногда с сопровождением высокого уровня выражения эмоций, что беспокоит, что нужно сделать, модернизировать. Не просто сказать в никуда, а ты уверен, что будешь услышан,

– подчеркнул командир.

По словам Федоренко, беспилотные системы показали свою чрезвычайно высокую эффективность на поле боя и стали одной из неотъемлемых составляющих современного ведения боевых действий. Это совещание, по инициативе Сырского, было собрано впервые, куда пригласили командиров подразделений, которые показывают высокие результаты по уничтожению врага.

Тема совещания была следующая – определить общие проблемные вопросы, как объединяют все подразделения. Проблемы те, решение которых зависит от Генштаба, Министерства обороны Украины, Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады, Кабинета Министров,

– объяснил командир.

Кроме этого, Федоренко рассказал, что на встрече обсуждались те вещи, которые объединяют все подразделения беспилотников, а именно их эффективность. 30% из важных вопросов, которые были, кардинально решили за месяц. Остальные требуют дополнительной доработки.

Я уверен, что при такой динамике и инициативе они их также решат. Это существенно повысит эффективность подразделений ударных беспилотных авиационных комплексов, а также будет наработка новых инициатив и алгоритмов,

– подчеркнул командир.