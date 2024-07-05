Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БпЛА – Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Он также отметил, что некоторые командиры присоединились в полевых условиях.

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Работа продолжается

Сырский отметил, что в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Это делает дроны одним из приоритетов для войска.

Он также отметил, что наше государство продолжает работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БпЛА.

Наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных,

– подчеркнул главком.

Александр Сырский также отметил, что беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, поэтому мы не имеем права отставать ни на шаг. По его словам, мы имеем четкий план действий, а работа продолжается.