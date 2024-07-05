Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БпЛА – Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших. Він також зазначив, що деякі командири доєднались у польових умовах.

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Робота продовжується

Сирський наголосив, що в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією. Це робить дрони одним із пріоритетів для війська.

Він також наголосив, що наша держава продовжує роботу над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів БпЛА.

Наше завдання – технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових,

– підкреслив головком.

Олександр Сирський також зауважив, що безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, тож ми не маємо права відставати ані на крок. За його словами, ми маємо чіткий план дій, а робота триває.