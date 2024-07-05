Цей комбінат є надважливим для військової промисловості країни-агресора. Про це в етері телемаратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Що сказав Юсов про атаку підприємства у Росії

Андрій Юсов наголосив, що атака Оскольського електрометалургійного комбінату насправді є гарною новиною. Адже, попри те, що в назві підприємства міститься слово "електрокомбінат", мовиться про один з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, замовниками якого основними останнім часом є саме військові.

Так, єдине підприємство металургійне повного циклу в Росії, воно зупинене. І на найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним,

– сказав представник ГУР.

Він пояснив, що це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень росіянами відповідно до ланцюжків постачання.

"Це точно добрі новини для всіх, хто у світі виступає проти незаконної російської агресії і геноцидної війни", – констатував Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що вся відповідальність за атаку цього підприємства знову лежить на Путіні та його режимі. Тому що це наслідок воєнних злочинів проти України.

Раніше джерела 24 Каналу повідомляли, що в результаті спільної операції ГУР та СЗР було серйозно пошкоджено та зупинено Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Окрім того, безпілотники вразили підстанції "Старий Оскол" і "Металургійну" у Бєлгородській області країни-агресорки.