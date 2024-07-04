Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що українські спецслужби знайшли ефективний спосіб виводити з ладу найбільші металургійні комбінати ворога. Також ці атаки є елементами ЦІПСО.

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Подвійний удар

Оскільки Росія перевела свою промисловість на військові рейки, то будь-який об'єкт російської економіки є військовим та ціллю для українських засобів ураження.

Зокрема металургійні заводи Росії, адже вони виготовляють сталь, яка також потрібна підприємствам ВПК для виробництва військової техніки.

Зверніть увагу! Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова в Бєлгородській області є металургійним підприємством повного циклу. На комбінаті реалізовано технологію прямого відновлення заліза та плавки в електропечах, яка дозволяє виготовити метал майже вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Меткомбінат важко вивести з ладу – потрібно спробувати завдати ударів авіабомбами. Також можна знищити кисневі цехи або місткості з киснем. Після цього зупиняється технологічний процес варіння сталі,

– пояснив військовий експерт.

Ще один спосіб – знищення систем енергозабезпечення підприємства різного рівня генерації, перекидання електроенергії (ЛЕП) або станції зниження напруги (зокрема, трансформаторні підстанції).

По декількох напрямках українські спецслужби працюють, атакуючи кисневі цехи та підстанції, які живлять меткомбінат.

В Бєлгородській області підстанції горіли потужно, а стовб диму було видно здалека. Тому це подвійний удар, який окрім шкоди економіці ворога, впливає на морально-психологічний стан росіян,

– наголосив Роман Світан.

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Нагадаємо, що внаслідок атаки Оскольський електрометалургійний комбінат був повністю знеструмлений. Через це зупинилися всі електродугові печі комбінату, в яких застиг метал. Для відновлення роботи необхідна повна чистка та заміна дугових елементів. Водночас дехто з працівників комбінату вважає, що буде потрібно встановлювати печі заново.