Атака безпілотників, яка відбулася в ніч на 1 липня, вразила дві основні електропідстанції Білгородської області, що призвело до повного знеструмлення комбінату. За інформацією джерел 24 Каналу у спецслужбах, безпілотники вразили підстанції "Старий Оскол" та "Металургійну".

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Що відомо про спільну операцію ГУР та СЗР

Підстанція "Металургійна" біля села Волоконовське є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

В результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат – єдине на Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів,

– зазначило джерело.

Внаслідок знеструмлення зупинилися всі електродугові печі комбінату, і метал в них застиг, що потребує проведення повної чистки та заміни дугових елементів.На це в росіян може піти кілька місяців. Деякі працівники комбінату вважають, що печі доведеться встановлювати заново.

"Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно", – додало джерело.

Важливо! Комбінат ОЕМК має ключове значення для російського військово-промислового комплексу. На ньому виробляли високоякісну сталь, включаючи леговані види спеціальних сталей (SBQ) для автомобільної та машинобудівної галузей.

Хто використовував продукцію комбінату

Продукцію комбінату використовували такі підприємства російського ВПК, як "ГАЗ", "УАЗ", "КамАЗ", заводи групи підшипникових компаній "ЕПК" та "SKF", а також підприємство "АВТОНОРМАЛЬ".

ОЕМК є важливим постачальником прокатних заготовок для виробництва броньованої техніки, автомобільних рам і кузовів, а також кріпильних елементів для військової техніки.

Додамо, що від 2 квітня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, холдинг "Металоінвест" та ОЕМК були включені до блокуючих санкційних списків США та Великобританії.