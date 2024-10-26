Там назвали встречу Путина и Гутерриша "окончательной деструкцией" ООН и "обнулением репутации" самого генсека. Так сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Встреча Гутерриша с Путиным бессмысленна

По мнению Михаила Подоляка, визит Антониу Гутерреша в Россию окончательно испортил репутацию ООН.

Также он отметил, что его встреча с Путиным вообще не имела никакого смысла.

"Вместо того, чтобы приехать на Международный саммит мира, где как раз таки фиксировалось международное право и уставные документы ООН,... он здесь не появляется, а приезжает на саммит БРИКС в Россию, встречается с криминальным преступником. Что мы после этого хотим получить от института под названием ООН?" – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что ООН будет пытаться выкрутиться из этой ситуации.

ООН сейчас будет пытаться как-то выйти из этой ситуации, но, на мой взгляд, это выглядит, как окончательная деструкция организации,

– подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что на сегодня ООН нет рычагов влияния на кризисные ситуации и не может останавливать ни войны, ни эскалации. Поэтому визит генсека ООН в Россию не будет влиять на ход войны в Украине.