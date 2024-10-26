Там назвали зустріч Путіна та Гутерріша "остаточною деструкцією" ООН та "обнуленням репутації" самого генсека. Так сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Зустріч Гутерріша із Путіним беззмістовна

На думку Михайла Подоляка, візит Антоніу Гутерреша до Росії остаточно зіпсував репутацію ООН.

Також він зауважив, що його зустріч із Путіним взагалі не мала жодного змісту.

"Замість того, щоб приїхати на Міжнародний саміт миру, де якраз таки фіксувалося міжнародне право і статутні документи ООН,.. він тут не з'являється, а приїздить на саміт БРІКС у Росію, зустрічається з кримінальниим злочинцем. Що ми після цього хочемо отримати від інституції під назвою ООН?" – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента вважає, що ООН намагатиметься викрутися із цієї ситуації.

ООН зараз намагатиметься якось вийти з цієї ситуації, але, на мій погляд, це виглядає, як остаточна деструкція організації,

– наголосив Подоляк.

Він також зауважив, що на сьогодні ООН немає важелів впливу на кризові ситуації і не може зупиняти ні війни, ні ескалації. Тому візит генсека ООН до Росії не впливатиме на перебіг війни в Україні.