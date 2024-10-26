Крім того, у такому разі секретаріат ООН зобов'язаний інформувати Міжнародний конституційний суд. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Кислиця висловився про присутність Гутерреша на саміті БРІКС

Кислиця нагадав, що понад двадцять років тому ООН уклала угоду про відносини з МКС. Згідно із зазначеними загальними зобов'язаннями, у 2013 році генсек ООН видав керівні вказівки, які регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС.

У документі вказано, що може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, намагатимуться зустрітися з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет. Але ООН має утримуватися від того, що може перешкоджати діяльності МКС.

Як бачимо, саме так повівся Путін, коли надіслав запрошення генеральному секретарю ООН здійснити візит до Росії для участі в саміті БРІКС,

– заявив український дипломат.

За його словами, відповідно до вказівок, не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт. Зокрема, слід уникати навіть звичайних візитів ввічливості до них. Те саме стосується прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят тощо.

Однак генсек організації та його заступники можуть вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою розв'язання фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки.

Тож взаємодіяти безпосередньо з особою, щодо якої МКС видав ордер на арешт, можна лише в необхідному обсязі. "Ні Рада Безпеки, ні Генеральна Асамблея не давали доручень генсеку ООН взаємодіяти з БРІКС, а тим більше приймати запрошення від особи, щодо якої МКС видав ордер на арешт", – зауважив Кислиця.

Навіть у разі виняткових обставин, коли контакт є необхідним, за можливості варто спробувати вступити в контакт з представниками тієї групи чи сторони, які не є суб’єктами виданого МКС ордера на арешт. Тож наразі очікують пояснення щодо того, які "фундаментальні питання" треба було вирішити під час саміту БРІКС.

Відповідно до встановленої процедури, офіс правових питань ООН мав заздалегідь поінформувати листом прокурора МКС і голову Асамблеї держав-учасниць Римського статуту про намір зустрічі з особою, щодо якої видано ордер на арешт, і роз’яснити причини, чому вважається, що така зустріч необхідна. Буде цікаво побачити цей лист,

– резюмував Кислиця.