Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что встреча Келлога и Лукашенко явно не понравилась России. Там уже напряглись.

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Почему Келлог поехал в Беларусь

Как отметил Загородний, Соединенные Штаты постепенно "обрезают щупальца", которые позволяют России влиять на чувствительные для американцев регионы. Они постепенно распыляют влияние диктатора Путина.

Уже известно, что разговор Лукашенко и Келлога длился 6 часов. Очевидно, что там затронули и войну в Украине, и взаимодействия Беларуси с Россией.

Вероятнее всего, были предупреждения для Лукашенко, чтобы он не рыпался. Соединенные Штаты поддержат его, если он будет отдаляться от Россиян. Явно говорили, чтобы не "баловался" разными войнами, нападениями на Европу и так далее. Думаю, что Лукашенко все понял. Он – бандит. Но не потерял рассудок за все годы у власти,

– отметил Загородний.

Сейчас Беларусь является едва ли не единственной страной, которая позволяет России чувствовать себя империей. Именно через нее Путин может, в частности, влиять на политику Европы.

Добавим, в сентябре 2025 года в Беларуси пройдут совместные с Россией военные учения "Запад-2025". Там уже говорили, что перенесут их вглубь своей территории, чтобы снизить напряжение. В свое время в Беларуси провели совместные внеплановые учения "Союзная решимость-2022" с 10 по 20 февраля 2022 года. Через четыре дня Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.