Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Детали звонка Зеленского и Стармера

Во время разговора Зеленский и Стармер скоординировали совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи "Коалиции желающих". По словам президента, она состоится в Риме уже через несколько дней. Лидеры работают над тем, чтобы решения были максимально сильными.

Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков,

– проинформировал Зеленский.

Кроме того, украинский президент и его британский коллега договорились усилить и другие форматы сотрудничества. Говорится, в частности, о "Рамштайн". Владимир Зеленский отметил, что защиты жизни должно быть больше.

Интересно, что несколько дней назад Politico писало, что новую встречу "Коалиции желающих" будет принимать Великобритания в четверг, 10 июля. Планировалось, что некоторые лидеры, в частности Зеленский, примут участие дистанционно из Рима. Там будет проходить конференция, посвященная поддержке Киева. Очевидно, планы изменились.