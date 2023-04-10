Об этом 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. Он добавил, что российская армия в Беларуси нужна только самому Лукашенко, чтобы оберегать режим.

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Российская армия нужна только Лукашенко

По его словам, сегодня Беларусь действует в соответствии с интересами России и амбициями Путина. Страна предоставляет русским войскам оружие, территорию и полигоны. Единственное, что еще не успел сделать Лукашенко – втянуть белорусскую армию прямиком в конфликт.

"Это все рафинированный бред. Он говорит лишь то, что от него хотят услышать. Никаких угроз, кроме Лукашенко и России, для Беларуси нет. Лукашенко, как и Путин, до сих пор не может понять одну простую истину - Советский Союз развалился, хотя никто не нападал на него. Такая же судьба ждет путинскую Россию - никто на нее не будет нападать, она развалится сама, вследствие внутренних проблем", – подчеркнул Гладких.

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Политолог добавил, что Лукашенко следует опасаться с желанием, ведь увеличение российского контингента на территории страны только приведет к росту уровня преступности. Российская армия и сейчас занимается в Беларуси привычными для нее делами: изнасилование, разбои и т.д.

Это звучит забавно, что российские войска в Беларуси "защищают страну". Единственное, что они защищают – это режим Лукашенко. Ибо без россиян, он вряд ли бы продержался так долго у власти,

– добавил Гладких.

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