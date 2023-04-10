Об этом сообщили белорусские СМИ. Отмечают, что Шойгу прилетел на "предметный и конкретный разговор по обеспечению безопасности", передает 24 Канал.

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Не обошли тему ядерного оружия

Белорусский диктатор говорит, что о встрече с главой минобороны России они договорились еще во время последних переговоров с Путиным.

Лукашенко на встрече с Шойгу начал скулить о том, что западные страны не выполняют договоренности по гарантиям безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Конечно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая сохранность в том числе. Ну, какая экономическая безопасность, если они вводят против нас и России санкции? – выдал Лукашенко.

Он также рассказал, что вопрос безопасности Беларуси он якобы поднял еще на переговорах с российским диктатором. И, по словам Лукашенко, Путин, конечно, поддержал его во всех направлениях.

Более того, он отмечает, что России и Беларуси нужно "проревизировать все договоры и соглашения, посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера нужно принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".

Россия будет защищать Беларусь как собственную территорию

Лукашенко еще раз доказал, что у него нет ни капли достоинства. Ведь по результатам переговоров, в случае агрессии, Россия будет защищать Беларусь как собственную территорию. О таких гарантиях, собственно, и просил у Шойгу белорусский тиран.

Кроме того, на переговорах Лукашенко и Шойгу не смогли обойти вопрос своих войск. Они обсудили подготовку и согласование союзной группировки русской и белорусской армий.

Я вам благодарен, что, несмотря на все сложности, вы здесь (на территории Беларуси – 24 Канал) держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это необходимо, готовы подключиться к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое согласование проводим,

– заявил Лукашенко.

Он добавил, что "белорусам расслабляться не следует". А в конце встречи Лукашенко снова раскинулся глупостями, что "поляки, литовцы начали шевелиться в белорусском направлении".

Чушь продолжилась благодарностями России, что "она защищает союзное государство на западном фланге".

По итогам встречи можно заключить, что у белорусского тирана до сих пор не исчезла паранойя о том, что весь мир хочет захватить Беларусь. Также, по всей вероятности, такое постепенное слияние российских и белорусских войск может обусловить в дальнейшем переформирование Беларуси в Белорусскую область России.