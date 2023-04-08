Такое мнение в эфире 24 Канала выразил белорусский журналист и оппозиционер Франек Вячорка. По его мнению, Путин может прийти к запуску ядерных ракет с территории Беларуси.

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Путин хочет превратить Беларусь в полигон

Вечерко отметил, что Лукашенко делает все, что ему скажет Путин. Вероятно, диктаторы говорили о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, последующих шагах относительно совместных учений и в целом о поглощении Беларуси Россией.

Путин хочет превратить Беларусь не только в площадку для запуска ракет, но и в полигон. Возможно он дойдет до запуска ядерных ракет с территории Беларуси. В начале войны уже был такой разговор. Они говорили, что могут сделать сброс тактического оружия на Полесье, чтобы запугать Украину и Запад,

– сказал он.

Оппозиционер считает, что это до сих пор есть в планах Путина и Лукашенко. По его словам, будет ли это размещение ядерных ракет или в 10, или в 100 километрах от границы НАТО – роли не играет.

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Задача диктаторов – держать Запад в напряжении

Франек Вячорка подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе не знают точно, планируют ли диктаторы применять ядерное оружие, разместят ли они его на границах с НАТО. Ядерные угрозы – это часть психологического давления на Запад.

"Это элемент ядерного шантажа. Их задача – держать в напряжении Польшу, заставить страны Запада и США наращивать свою группировку в Европе, больше платить за войска", – отметил журналист.

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