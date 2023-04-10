Про це повідомили білоруські ЗМІ. Зазначають, що Шойгу прилетів на "предметну та конкретну розмову на тему забезпечення безпеки", передає 24 Канал.

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Не оминули тему ядерної зброї

Білоруський диктатор каже, що про зустріч з очільником міноборони Росії вони домовилися ще під час останніх переговорів з Путіним.

Лукашенко на зустрічі з Шойгу почав скиглити про те, що західні країни не виконують домовленості щодо гарантій безпеки, які давалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї.

Звичайно, ви знаєте, що західні держави розтоптали всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає. Малася на увазі економічна безпека у тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти нас та Росії санкції? – видав Лукашенко.

Він також розповів, що питання безпеки Білорусі він нібито порушив ще на переговорах з російським диктатором. І, за словами Лукашенка, Путін звісно підтримав його у всіх напрямках.

Ба більше, він наголошує, що Росії та Білорусі треба "проревізувати всі договори та угоди, подивитися, який нормативний правовий акт міждержавного характеру треба прийняти зараз, щоб забезпечити повну безпеку Білорусі".

Росія захищатиме Білорусь, як власну територію

Лукашенко ще раз довів, що у нього немає ні краплі гідності. Адже за результатами перемовин, у разі агресії, Росія захищатиме Білорусь, як власну територію. Про такі гарантії, власне і просив у Шойгу білоруський тиран.

Крім того, на перемовинах Лукашенко та Шойгу не змогли обійти питання своїх військ. Вони обговорили підготовку та злагодження союзного угруповання російської та білоруської армій.

Я вам вдячний, що, попри всі складнощі, ви тут (на території Білорусі – 24 Канал) тримаєте кілька тисяч російських військовослужбовців. Ми, наскільки це потрібно, готові підключитися до цього процесу. І готуємо разом із вашими офіцерами цих хлопців, бойове злагодження проводимо,

– заявив Лукашенко.

Він додав, що "білорусам розслаблятися не слід". А наприкінці зустрічі Лукашенко знову розкинувся дурницями, що "поляки, литовці почали ворушитися в білоруському напрямку".

Нісенітниці продовжились подяками Росії, що "вона захищає союзну державу на західному фланзі".

За підсумками зустрічі можна зробити висновок, що у білоруського тирана досі не зникла параноя про те, що весь світ хоче захопити Білорусь. Також, цілком ймовірно, що таке поступове злиття російських та білоруських військ може зумовити в подальшому переформування Білорусі в Білоруську область Росії.