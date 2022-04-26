Об этом сказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил в интервью Роману Цымбалюку на 24 канале.

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Он считает, что все остальное, что касается санкций, кроме отказа Германии покупать российский газ – мелочи.

Публицист добавил, что более серьезные вещи Запад уже сделал, за это его можно поблагодарить. Однако вопросы войны и мира будут решаться в ближайшие месяцы.

Заседание военного совета на американской базе "Рамштайн" – это куда важнее, чем заседание Евросоюза,

– считает Пионтковский.

Тем более, мы все понимаем, что Германия от российского газа не откажется. По крайней мере, до следующего года.

Что нужно знать о встрече на авиабазе "Рамштайн" Она состоится 26 апреля. Участие в этой встрече уже подтвердили более 20 стран – как членов НАТО, так и других государств.



На авиабазе планируют обсудить 3 темы:



• нынешнюю ситуацию на фронте в Украине;

• необходимые поставки оружия Украине для отражения российского нападения;

• послевоенное восстановление Украины.

Что известно о 6 пакете санкций против России

Брюссель работает над 6-м пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что новый пакет будет содержать определенный запрет на импорт российской нефти и касается ряда российских банков, а именно их отключения от международной платежной системы SWIFT.

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